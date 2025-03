Zentralklinik-Notärztin zur Thüringer Sprecherin ernannt (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 14,80 auf Tradegate (03. März 2025, 10:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +8,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,04 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 997,74 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

Bad Berka (ots) - Dr. med. Stephanie Döll, Oberärztin am InterdisziplinärenNotfallzentrum der Zentralklinik Bad Berka, ist zur Sprecherin der ThüringerLandesgruppe der DGINA ernannt worden. Die Deutsche Gesellschaft fürInterdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) setzt sich für dieVerbesserung der Notfall- und Akutmedizin ein. Die Thüringer Landesgruppe wurde2024 gegründet, um die Versorgung der Patienten in Thüringen zu verbessern. "DieAnforderungen an die Notfallversorgung steigen kontinuierlich und die zunehmendeKomplexität erfordert hochqualifizierte Fachkräfte. Aktuell werden Notaufnahmenhäufig von Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen und mitvariierendem Ausbildungsstand besetzt, was zu einer inhomogenenVersorgungsqualität führt. Was wir dringend benötigen, ist ein einheitlicherStandard für die notfallmedizinische Patientenversorgung", so die Fachärztin fürInnere Medizin, Akut- und Notfallmedizin.Ein zentrales Ziel der Gesellschaft ist die Etablierung des Facharztes fürNotfallmedizin nach internationalem Vorbild. "Wir Notfallmediziner befinden unsderzeit in einer entscheidenden berufspolitischen Phase. Die Bundesregierungfordert eine Professionalisierung des Notaufnahmepersonals - sowohl durch dieZusatzbezeichnung "Klinische Akut- und Notfallmedizin" für Ärztinnen und Ärzteals auch durch die Spezialisierung "Notfallpflege" für das Pflegepersonal. Diessind essenzielle Schritte hin zu einer dringend benötigten Weiterentwicklung derNotfallmedizin in Deutschland", erklärt Dr. Stephanie Döll.Die DGINA setzt sich unter anderem für eine höhere Versorgungsqualität vonNotfallpatienten, effizientere Abläufe in Notaufnahmen und eine optimiertePatientensteuerung ein - beginnend bereits in der präklinischen Phase. Sievernetzt interprofessionell alle an der Notfallversorgung beteiligtenBerufsgruppen und vertritt deren Interessen auf berufspolitischer Ebene. "Diemoderne Notfallmedizin erfordert einen Generalisten mit umfassender Expertise inErstdiagnostik, Stabilisierung und Therapie akuter, potenzielllebensbedrohlicher Zustände. Eine qualifizierte notfallmedizinische Versorgungverbessert nachweislich die Prognose und Überlebenschancen der Patienten", sodie Sprecherin der Thüringer Landesgruppe.Der Facharzt für Notfallmedizin übernehme eine präzise Selektion und sorgedafür, dass spezialisierte Ressourcen gezielt den Patienten zugutekommen, diesie am dringendsten benötigen. Dadurch würden die Fachabteilungen imKlinikalltag entlastet, sodass sie sich verstärkt auf ihre Kernaufgabenkonzentrieren können - etwa operative Eingriffe oder die intensivmedizinische