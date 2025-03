Xiaomi nimmt es mit Tesla auf – Expansion auf Internationale Märkte angekündigt

Lu machte diese Ankündigung während der Produktpräsentation von Xiaomi auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Obwohl er keinen konkreten Zeitrahmen nannte, unterstreichen seine Aussagen die globalen Ambitionen des chinesischen Technologiekonzerns im Elektrofahrzeugmarkt, wo er es mit Konkurrenten wie Tesla aufnehmen will.

Xiaomi plant den Verkauf seiner Elektrofahrzeuge außerhalb Chinas "in den nächsten Jahren", sagte Unternehmenspräsident William Lu am Sonntag.

"Ich kann nicht allzu viele Details verraten, aber ich freue mich sehr, unseren weltweiten Nutzern mitzuteilen, dass Xiaomi in den kommenden Jahren Elektrofahrzeuge auf internationalen Märkten anbieten wird", sagte Lu.

In dieser Woche brachte Xiaomi in China sein erstes Premium-Elektrofahrzeug auf den Markt – den SU7 Ultra, der ab 529.000 chinesischen Yuan (67.500 Euro) erhältlich ist. Laut Lu erhielt das Modell innerhalb von 24 Stunden 15.000 Bestellungen und wird am Messestand des Unternehmens auf dem MWC ausgestellt.

Es ist erst Xiaomis zweites Elektrofahrzeug, nachdem das Unternehmen 2021 seinen Einstieg in den EV-Markt angekündigt hatte. Das erste Modell, der SU7, wurde im März des vergangenen Jahres vorgestellt. Obwohl Xiaomi vor allem als Smartphone-Hersteller bekannt ist, verkauft das Unternehmen seine Elektrofahrzeuge bislang ausschließlich in China. Gleichzeitig ist Xiaomi der drittgrößte Smartphone-Anbieter weltweit.

Der SU7 erwies sich als großer Erfolg – Xiaomi lieferte im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Einheiten aus.

Der Boom im Elektrofahrzeuggeschäft, zusammen mit einer Erholung des Smartphone-Absatzes, hat Xiaomis an der Börse in Hongkong notierte Aktie innerhalb der letzten zwölf Monate um rund 300 Prozent steigen lassen.

Das in Peking ansässige Unternehmen will diesen Erfolg weiter ausbauen und präsentierte am Sonntag das neue Xiaomi 15 Ultra, ein High-End-Smartphone, mit dem es auf globaler Ebene Konkurrenten wie Samsung herausfordern will.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion