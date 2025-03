Diese aussichtsreiche China-Aktie hat noch kaum ein Investor auf dem Schirm!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Yum China

Die seit der Corona-Pandemie anhaltende Wachstumskrise in China stellt viele Branchen vor Herausforderungen. Besonders dramatisch ist die Lage im Baugewerbe und nachgelagerten Branchen, wie der Stahlerzeugung. Baowu, der mit Abstand größte Stahlerzeuger der Welt, warnte im vergangenen Jahr vor der größten Krise der Branche seit ihrem Bestehen.

Der stotternde Konjunkturmotor sorgt außerdem für eine globale Industriekrise. Zwar hat die deutsche Industrie mit zahlreichen hausgemachten Problemen zu kämpfen, tatsächlich ist die Industrieproduktion aber rund um den Globus rückläufig. Zu spüren bekommen das aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Transformation vor allem Automobilkonzerne.

Tiefgreifende Nachfragekrise

Aber auch die private Nachfrage lässt zu wünschen übrig. Da viele Chinesinnen und Chinesen einen Großteil ihres Vermögens aufgrund der kulturell bedingten Risikoaversion in Immobilien investiert haben und diese im Wert stark gesunken sind, sorgt der sogenannte Wealth-Effekt dafür, dass weniger Geld ausgegeben wird. Trotz im Unterschied zum Rest der Welt niedrigen Inflationsraten sind chinesische Konsument weiterhin äußerst zurückhaltend.

Das hat lange auch Fastfood-Restaurants betroffen. Einer der größten ausländischen Betreiber ist Yum China, eine inzwischen eigenständige Tochter von Yum! Brands. Dahinter verbirgt sich der Franchise-Geber von Restaurants wie Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und Taco Bell sowie eine Reihe kleinerer Ketten. Hier flachte die Wachstumskurve in den vergangenen Jahren trotz zahlreicher Neueröffnungen spürbar ab. Die Aktie reflektierte diese Entwicklung. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für eine operative Trendwende, die sich auch in den Anteilen des Unternehmens niederschlagen könnte.

Yum China Chartsignale

Bullenflagge: Die Aktie handelt am oberen Ende einer mittelfristigen Flaggenformation. Hier könnte ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen.

Die Aktie handelt am oberen Ende einer mittelfristigen Flaggenformation. Hier könnte ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen. Trendwende in Vorbereitung: Yum China könnte zum ersten Mal seit rund eineinhalb Jahren über die 200-Tage-Linie klettern und damit eine Trendwende einleiten.

Yum China könnte zum ersten Mal seit rund eineinhalb Jahren über die 200-Tage-Linie klettern und damit eine Trendwende einleiten. Bullishe Divergenzen: Das Papier profitierte von bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren, die die Erholung inzwischen bestätigen.

Das Papier profitierte von bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren, die die Erholung inzwischen bestätigen. Gut abgesichert: Zwar steht die Aktie vor zahlreichen Widerständen, gleichzeitig ist sie aber auch gut gegen Rücksetzer und Korrekturen abgesichert.

Yum China schmeckt Investoren wieder

Grund für die Annahme, dass das Unternehmen vor einer Wachstumsbeschleunigung stehen könnte, ist der Anfang Februar vorgestellte Quartalsbericht. Der zeigte mit 2,6 Milliarden US-Dollar überraschend den höchsten Wert in einem vierten Quartal in der Unternehmensgeschichte und gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4 Prozent.

Auch die Erträge entwickelten sich vielversprechend. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 115 Millionen US-Dollar und damit eine währungsbereinigte Steigerung um 17 Prozent. Mit Blick auf das Gesamtjahr erzielte Yum China einen Nettogewinn von 911 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum von 13 Prozent bedeutet. Damit konnte das Unternehmen in einem herausfordernden Umfeld ein überraschend gutes Finanzergebnis erzielen.

Auch die Expansionspläne ließen aufhorchen. Seinen Filialbestand will der Konzern bis 2026 auf 20.000 Restaurants steigern. Derzeit sind es 16.395. Vor allem Kentucky Fried Chicken erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Für seine nächste Wachstumsphase will das Unternehmen vor allem chinesische Mittelstädte ins Visier nehmen.

Bullenflagge bietet Ausbruchschance

Nach einer in den vergangenen fünf Jahren bescheidenen Aktienkursentwicklung ist die Aussicht auf eine Wachstumsbeschleunigung genau das richtige. Yum China handelte in einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 30 US-Dollar und verlor gegenüber seinem bei knapp 70 US-Dollar markierten Allzeithoch zwischenzeitlich mehr als die Hälfte seines Wertes.

In der zweiten Jahreshälfte gelang jedoch eine steile, fahnenstangenartige Erholung. Diese mündete in den vergangenen Wochen in einen weiteren Abwärtstrend mit einer Breite von etwa 8 US-Dollar. Dieser kann jedoch als Bullenflagge und damit als mögliches Trendfortsetzungssignal interpretiert werden. Hierfür ist jedoch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben nötig. Das hierfür zu schlagende Niveau sind aktuell 50 US-Dollar.

Technische Indikatoren sorgen für Rückenwind

Für diese Vorhaben stehen die Chancen alles andere als schlecht. Zwar notiert Yum China für Kurse unterhalb von 55/56 US-Dollar noch immer in einem übergeordneten Abwärtstrend, doch mit dem möglichen Sprung über die 200-Tage-Linie steht ein erstes Zeichen für eine nachhaltige Trendwende unmittelbar bevor. Auch hierfür muss die Aktie über 50 US-Dollar klettern.

Das könnte mithilfe der Unterstützung der technischen Indikatoren jedoch gelingen, denn insbesondere der Trendstärkeindikator MACD zeigt sich in einer guten Verfassung. Dieser leitete mithilfe von bullishen Divergenzen die Erholung der Aktie ein und hat sich inzwischen über die Nulllinie schieben können, was einen Aufwärtstrend anzeigt. Im Relative-Stärke-Index (RSI) blieben bullishe Divergenzen zwar aus, auch hier liegt aber ein Trend vor, der die Richtung der Aktie bestätigt. Auf Tages- und Wochenbasis zeigt er mit 59 Punkten außerdem Stärke an, ohne dass das Papier bereits überkauft wäre.

Jede Menge Potenzial, einfach zu handelndes Setup

Ein nachhaltiger Anstieg über 50 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 55 US-Dollar ebnen. Hier liegt ein Kreuzwiderstand aus Abwärtstrendoberkante und einer Horizontalen. Eine weitere Widerstandszone wartet im Bereich von 64/65 US-Dollar.

Zur Unterseite ist die Aktie durch Horizontalunterstützung bei 45 US-Dollar sowie den Bereich um 40 US-Dollar abgesichert. Ein Stopp-Loss unterhalb der Bullenflagge könnte helfen, Risiken zu begrenzen, falls sich das Szenario nicht bestätigt.

Attraktive Bewertung, viel Zustimmung für die Aktie

Neben den ambitionierten Expansionsplänen und dem konstruktiven Chart könnte auch die Bewertung der Aktie für mittelfristig steigende Kurse sprechen. Für 2025 ist der Konzern mit 19,4-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet – das Fünfjahresmittel liegt mit 32,4 deutlich darüber. Außerdem hat Yum China nach dem zuletzt stark ausgefallenen Quartalsbericht seine Dividende um 50 Prozent auf 0,24 US-Dollar je Aktie angehoben und rentiert damit mit 2,1 Prozent, womit die Anteile gegenüber Konkurrenten wie McDonald’s und Darden Restaurants erscheinen.

Mit Blick auf die Wall-Street-Experten wird Yum China mit großer Mehrheit zum Kaufen oder Übergewichten empfohlen. Bei insgesamt 26 Bewertungen liegt nur eine Empfehlung zum Halten vor. Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel ist mit 58,49 US-Dollar angegeben. Damit verfügt die Aktie neben einer attraktiven Bewertung auch über Rückendeckung, wobei Analysteneinschätzungen regelmäßigen Anpassungen unterliegen und sich mit neuen Marktentwicklungen ändern können.

Yum China auf einen Blick

ISIN: US98850P1093

US98850P1093 Börsenwert: 18,6 Milliarden US-Dollar

18,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,9 Prozent

1,9 Prozent KGVe 2025: 19,4

19,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.

