Openbank / Openbank ernennt Christopher Oster zum neuen General Manager ...

Openbank ernennt Christopher Oster zum neuen General Manager für Deutschland

Madrid/ Frankfurt (ots) - Openbank, die 100-prozentige Digitalbank der Santander-Gruppe, gibt die Ernennung von Christopher Oster zum neuen General Manager ihrer Niederlassung in Deutschland bekannt. Oster wird seine umfassende Erfahrung im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und Unternehmensführung nutzen, um die Präsenz der Openbank auf dem deutschen Markt zu stärken und ihr Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu beschleunigen. In seiner Funktion wird er direkt an Petri Nikkilä, Global CEO von Openbank, berichten.

Als erfahrener Innovator im digitalen Bereich gründete Oster 2015 die Clark Holding SE, eine der größten Versicherungsvertriebsplattformen in Europa. Vor seiner Zeit bei Clark war Oster fünf Jahre COO der Wimdu GmbH, einer digitalen Buchungsplattform für Ferienunterkünfte. Außerdem arbeitete er als Berater bei der Boston Consulting Gruppe, wo er an Projekten im Bankensektor in Deutschland, dem Nahen Osten und Australien beteiligt war. Seine fundierten Kenntnisse im Finanzsektor und seine Erfahrung im digitalen Kundenmanagement werden für die Weiterentwicklung der Openbank-Strategie in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein.