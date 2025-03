Dax baut Gewinne aus - Rüstungswerte setzen Rally fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von einer Fortsetzung der Rally der Rüstungswerte und von Konjunkturhoffnungen ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in den März gestartet. Am Rosenmontag stieg der Dax gegen Mittag um 1,08 Prozent auf 22.795,52 Punkte. Sein jüngstes Rekordhoch bei 22.935 Zählern kommt damit zunehmend in Sichtweite.

Erfreuliche Konjunkturdaten hoben die Laune der Anleger zum Wochenstart zusätzlich. So hatte sich die Industriestimmung im Februar sowohl in Europa als auch in China verbessert - trotz Handelsstreitigkeiten mit den USA. Außerdem ging die Inflationsrate in der Eurozone zurück, wenn auch weniger als erwartet.

"Eine Zinssenkung am Donnerstag ist in Anbetracht des vorliegenden Zahlenwerks eine ausgemachte Sache", schrieb Thomas Gitzel von der VP Bank mit Blick auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Freitag dürfte zudem der US-Arbeitsmarktbericht Hinweise zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern.

Derweil hallt ein Eklat im Weißen Haus nach. US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance hatten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor der Weltöffentlichkeit mit schweren Vorwürfen überzogen. Die Gespräche wurden abgebrochen, auch über ein geplantes Wirtschaftsabkommen. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets ist ein Rückzug der USA aus der Unterstützung der Ukraine noch wahrscheinlicher geworden, weshalb Europa einen größeren Teil der Last tragen müsse. "Die Rüstungsunternehmen werden sich in den nächsten Jahren nicht über Aufträge sorgen müssen und so zählen diese Aktien zu den absoluten Favoriten der Anleger", kommentierte Stanzl.

Europa hatte sich bei einem Gipfel in London am Wochenende demonstrativ hinter Selenskyj gestellt. Nun kommt offenbar auch weiterer Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Die Rheinmetall-Aktie schnellte daraufhin in der Spitze um fast ein Fünftel nach oben auf ein weiteres Rekordhoch, zuletzt lag das Plus noch bei 9,7 Prozent.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte ein deutlich erhöhtes Kursziel der JPMorgan-Analysten von 800 auf 1200 Euro. Rheinmetall hat im laufenden Jahr bereits knapp 80 Prozent zugelegt, das Papier notiert bei 1104,50 Euro. Neue Höchstmarken feierten in der Rüstungsbranche auch Hensoldt , Thales und BAE Systems . Auch Thyssenkrupp waren mit ihrer vor der Abspaltung stehenden Marinesparte wieder gesucht und kletterten 13,4 Prozent höher.

Auch die Aktien von Scout24 kletterten um 5,3 Prozent auf ein Rekordhoch. In Reaktion auf das beschleunigte organische Wachstum im vierten Quartal und angesichts der wohl ähnlich guten Geschäftsdynamik im laufenden Jahr hatten die Analysten der Deutschen Bank ihren Bewertungsansatz für den Online-Portalbetreiber überarbeitet und die Prognosen erhöht. Das neue Kursziel von 110 Euro ist neben dem identischen Votum der Berenberg-Experten das höchste unter allen von der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Studien./niw/mis

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,25 % und einem Kurs von 20,12 auf Tradegate (03. März 2025, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +30,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +61,55 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 49,29 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 867,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00EUR was eine Bandbreite von -43,98 %/+6,71 % bedeutet.