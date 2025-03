Frauen in Deutschland zeigen ausgeprägten Unternehmergeist (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Mastercard Womenomics-Studie 2025 zum Internationalen

Frauentag



- Mut: Die Frauen der Gen Z bezeichnen sich selbst am ehesten als

Unternehmerinnen (30 %)

- Hürden: Vor allem die Sorge zu scheitern (37 %), aber auch fehlende

finanzielle Mittel (35 %) und mangelnde Erfahrung (30 %) halten Frauen von

einer Gründung ab

- Zuversicht: Deutsche Unternehmerinnen blicken positiv in ihre wirtschaftliche

Zukunft: 49 % erwarten in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von bis

zu 20 %



Jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal darüber nachgedacht, selbst ein

Unternehmen zu gründen oder zu führen. Hauptantrieb dabei ist, die eigenen

Träume zu verwirklichen, nicht für andere zu arbeiten und die Flexibilität im

Berufsleben zu verbessern. Das ist das Ergebnis der diesjährigen

Womenomics-Studie von Mastercard, die vor dem Internationalen Frauentag am 8.

März erscheint.







Generation Z, also die nach 1995 Geborenen, bezeichnen sich selbst am ehesten

als Unternehmerinnen (30 %), gefolgt von den Millennials (21 %), der Gen X (13

%) und den Babyboomern (11 %). Die jungen deutschen Frauen sind damit

unternehmenslustiger als der europäische Durchschnitt, denn mit Blick auf ganz

Europa gehen hier die deutlich älteren, bis 1980 geborenen Vertreterinnen der

Gen X (30 %) und der Millennials (31 %) voran.



Die Branchen, in denen Frauen am ehesten gründen wollen, sind der Online-Handel

(14 %), Kinderbetreuung (12 %), Lebensmittel und Getränke (10 %) und Kosmetik

(10 %). Nur 3 % der Frauen planen hingegen, ein Unternehmen im IT-Bereich zu

gründen.



Hürden für Gründerinnen: zu wenig Wissen, zu wenig Kapital, zu hohes Risiko



Die Frage, ob sie sich gut in grundlegenden Finanzangelegenheiten wie Sparen

oder Altersvorsorge auskennt, beantwortet nur jede siebte Frau mit ja (14 %).

Auch wenn es bei den Männern immerhin jeder fünfte (22 %) ist, liegt Deutschland

hier signifikant unter dem europäischen Durchschnitt (30 % bei Männern und 21 %

bei Frauen).



Dieses eher geringe Selbstvertrauen bei Finanz- und Wirtschaftsthemen wirkt sich

auch auf den Mut zur Gründung aus. Die größten Hindernisse, die Frauen davon

abhalten, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sind die Sorge zu scheitern (37

%), fehlende finanzielle Mittel (35 %) und mangelnde Erfahrung (30 %). Auch nach

einer Gründung gab ein Drittel der Frauen an, dass die größte Herausforderung

darin bestand, eine Finanzierung zu finden. Drei von zehn Frauen beklagten, dass

sie kein Peer-Netzwerk anderer Unternehmerinnen hatten, und ähnlich viele

sagten, dass sie nicht wussten, wo sie bei der Erstellung des initialen



