DIE KOLLEKTION GLEN GRANT'S SPLENDOURS WIRD MIT EINEM EXQUISITEN 65-JÄHRIGEN SINGLE MALT SCOTCH WHISKY EINGEFÜHRT

Rothes, Schottland, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) - Der 65-jährige Whisky wurde

1958 in Schottland destilliert und ist der erste aus einer neuen Kollektion, die

einige der seltensten Whiskys enthält, die in der Glen Grant Brennerei reifen.



Aus diesem Anlass hat sich The Glen Grant mit der renommierten Künstlergruppe

Random International zusammengetan, um in Hongkong "Seasons", eine innovative

Malerei-Performance aus ihrer Pixelography-Serie, zu präsentieren.





The Glen Grant erklimmt neue Höhen mit der Einführung der Splendours Collection,einer exquisiten Auswahl der seltensten Whiskys, die in der Destillerie The GlenGrant reifen. Die Kollektion hochlimitierter Abfüllungen, die in den kommendenJahren vorgestellt wird, beginnt mit einem außergewöhnlichen 65 Jahre altenSingle Malt Scotch Whisky, der 1958 destilliert und über sechs Jahrzehnte langbis zur Perfektion gepflegt wurde.Inspiriertes Design Mit kreativer Inspiration durch den ikonischen Garden ofSplendours der Destillerie ist jede Version der Splendours Collection einhandgefertigtes Meisterwerk, das eine Hommage an die natürlichen Elementedarstellt, die auf dem Gelände wachsen und gedeihen. Die erste Veröffentlichung,der 65-Year-Old, ist eine Hommage an den Blauen Mohn aus dem Himalaya, eine derseltensten Blumen der Welt und ein Symbol für das ewige Streben nach Exzellenz,das The Glen Grant auszeichnet. Diese ikonische Blume, die noch heute im Gartenblüht, ist eine dauerhafte Referenz an den charismatischen Vorfahren derBrennerei, James "The Major" Grant, der den Grundstein für das Erbe von The GlenGrant legte, sowohl was die Whiskyherstellung als auch die berühmten Gärtenbetrifft.The Glen Grant 65-Year-Old wird in 151 handgefertigten Dekantern präsentiert,die von John Galvin und Glasstorm entworfen wurden. Jeder Dekanter isteinzigartig als Mobius-Streifen-Samenschote gestaltet - eine kontinuierliche,fließende Schleife, die die Zeitlosigkeit der Natur symbolisiert. Die kunstvollmit blauen Mohnblumen aus dem Himalaya gravierte und aus Holzarten gefertigteKaraffe, die noch heute im Garten leben, verbindet die Eleganz der Natur mit demStreben von The Glen Grant nach Exzellenz.Ein bemerkenswerter WhiskyDieser außergewöhnliche Whisky mit hohem Alter spiegelt das unermüdlicheEngagement der Brennerei für Qualität wider. Er wurde in schlanken,kohlebefeuerten Pot Stills destilliert, die den charakteristischen Stil von TheGlen Grant ausmachen, und anschließend in ein einzelnes Fass aus französischer