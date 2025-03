Primary Hydrogen leitet Phase 1 des auf natürlichen Wasserstoff ausgerichteten Explorationspro-gramms ein

Primary hat den führenden Dienstleister für hyperspektrale Bildgebungstechnologie mit der Durchführung fortschrittlicher satellitengestützter Aufnahmen der Projekte in seinem Portfolio beauftragt. Die branchenführende Technologie ermöglicht eine räumliche Auflösung von 5 Metern mit 23 einzigartigen Bändern, die bahnbrechende hochauflösende und hochwertige Aufnahmen liefern. Ziel dieser Initiative ist es, die Ermittlung von höffigen Zielen für die Wasserstoffexploration zu unterstützen und modernste Fernerkundungsfähigkeiten zur Verbesserung der Ressourcenentdeckungsstrategie des Unternehmens einzusetzen.

Strategische Wasserstoffexploration durch hyperspektrale Bildgebung

In der ersten Phase des Programms werden satellitengestützte hyperspektrale Aufnahmen erfasst, die über bekannten Wasserstoffvorkommen kalibriert werden, um potenzielle entsprechende Signaturen im gesamten Portfolio der Wasserstoffprojekte von Primary in Kanada ausfindig zu machen. Der mehrstufige Ansatz wird folgende Schritte umfassen:

- Phase 1: Erhebung und Analyse satellitengestützter Hyperspektralaufnahmen.

- Phase 2: Entnahme von Feldproben und Kartierung der in Phase 1 ermittelten vorrangigen Ziele.

- Phase 3: Geophysikalische Flug- und Bodenmessungen mit höherer Auflösung zur genaueren Eingrenzung der Explorationsziele im Laufe dieses Jahres.

„Dieser erste Schritt des Explorationsprogramms ist ein spannender Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung von Kanadas natürlichem Wasserstoffpotenzial“, so Peter Lauder, VP of Exploration bei Primary. „Mit modernster hyperspektraler Bildgebung wollen wir die Exploration risikoärmer gestalten, größtmögliche Effizienz gewährleisten und möglicherweise die Entdeckung wirtschaftlicher Wasserstoffvorkommen beschleunigen. Dies wird es uns ermöglichen, uns in den anschließenden Explorationsphasen auf die aussichtsreichsten Gebiete zu konzentrieren und unser Ziel, die erste wirtschaftliche Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in Kanada zu definieren, voranzutreiben.“