AKTIE IM FOKUS Scout24 auf Rekordhoch - Deutsche Bank schraubt Kursziel hoch Scout24 hat am Montag vom Optimismus der Analysten der Deutschen Bank profitiert. Die Aktien des Online-Portalbetreibers kletterten auf ein Rekordhoch und notierten zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 99,35 Euro. In der Spitze stiegen sie erstmals über …