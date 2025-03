Alfred Schumm wird neuer Geschäftsführer von FSC Deutschland (FOTO)

Freiburg i. Br. (ots) - Alfred Schumm hat seit 1. März 2025 die Geschäftsführung

des Forest Stewardship Council (FSC) Deutschland übernommen. Von seiner Berufung

geht ein klares Signal des Aufbruchs und für eine organisatorisch strategische

Weiterentwicklung der Organisation aus. Mit dieser einstimmig getroffenen

Personalentscheidung unterstrich der Vorstand den Anspruch von FSC Deutschland,

in Zukunft als treibende Kraft für eine ökologisch-soziale Transformation in der

Wald- und Holzwirtschaft zu wirken. Gleichzeitig wird damit ein Signal gesetzt,

sich als FSC Deutschland konsequent auf zukunftsfähige Governance-Strukturen,

moderne Standards, technische Innovation und internationale Vernetzung zu

konzentrieren. Nach 18 Monaten kommissarischer Leitung durch Dr. Joachim Rau

endet damit eine Zeit des Übergangs für die nationale FSC Organisation.



Führungspersönlichkeit mit internationalem Weitblick





FSC-Sozialkammervorstand Prof. Dr. Peter Poschen betont: "Wir haben denAnspruch, international Maßstäbe für eine klimaresiliente Bewirtschaftung derWälder und für gute Arbeitsbedingungen im Wald zu setzen. In Alfred Schummgewinnen wir einen Vordenker für die Organisation, der die erforderlicheSynthese aus belastbarer wissenschaftlicher Grundlage und praktischerUmsetzungskraft verkörpert. Sein besonderes Profil wird uns helfen, FSCDeutschland als Organisation weiter zu entwickeln." Dietmar Hellmann,Forstbezirksleiter bei Forst BW und Vorstandsmitglied der FSC-Wirtschaftskammer,bekräftigt dabei: "Mit Alfred Schumm ist es uns gelungen, eine in vielfältigerHinsicht erfahrene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit für die Arbeit alsFSC-Geschäftsführer zu gewinnen. Mit seinen Kenntnissen aus verschiedenenLeitungsfunktionen sowohl in internationalen Nichtregierungsorganisationen wieauch in öffentlichen Verwaltungsstrukturen, bringt er genau den richtigenHintergrund für den wichtigen gesellschaftlichen Dialog mit, den FSC für dieZukunft der Wälder weltweit vertritt und organisiert." Umweltkammer-Vorstand undNABU-Waldreferent Sven Selbert ergänzt: "Die heimischen Wälder stehen wie niezuvor unter Druck - bedingt durch die zunehmend extremen Auswirkungen desKlimawandels, aber auch durch forstliche Fehler im Umgang mit den gestresstenÖkosystemen. Um zukunftsfähig zu bleiben, muss sich das Waldmanagement inDeutschland den neuen Realitäten stellen und mit klarem Fokus auf Verbesserungder Stabilität, Selbstheilungskraft und Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme