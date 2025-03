Rally der Rüstungswerte ungebrochen - Sondervermögensfantasie

(neu: mehr Details, aktuelle Kurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung auf ein neues Sondervermögen für Rüstung in Deutschland sowie europaweit steigende Verteidigungsausgaben hat am Montag die Aktien der Branche weiter nach oben katapultiert. Ausgelöst wurde sie durch den Eklat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump am Freitag. Statt eines Rohstoffabkommens mit den USA, das Trump unter anderem als Gegenleistung für bisherige US-Militärhilfen sieht, sowie eines Friedensabkommens mit Russland, für das Selenskyj Sicherheitsgarantien forderte, eskalierte die Situation. Die Gespräche wurden abgebrochen.

Rheinmetall sprangen am Morgen im Dax knapp unter 1.200 Euro auf ein neues Rekordhoch. Gegen Mittag lagen sie noch mit elf Prozent im Plus bei 1.117 Euro. Damit haben sie seit Jahresbeginn bereits 80 Prozent zugelegt und sich seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine vor drei Jahren verzwölffacht.