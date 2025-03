RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Mode-Onlinehändler dürften ihren Marktdurchdringungstrend aus der Vor-Corona-Zeit wieder aufnehmen, wenn auch mit moderaterem Tempo, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher Zalando und Next im Vorteil gegenüber H&M und Inditex./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2025 / 17:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 12,88EUR auf Tradegate (03. März 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.