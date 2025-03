Rene Benko versteckt Geld in Stiftungen - Experte verrät, wie sicher das Geld wirklich ist (FOTO)

Langenfeld (ots) - Mit Privatstiftungen wie der Laura Privatstiftung hat der

österreichische Unternehmer René Benko einen Großteil seines Milliardenvermögens

abgesichert. Doch jetzt werfen ihm die Behörden vor, das Geld vor ihnen

versteckt zu haben. Sind Stiftungen tatsächlich der sichere Hafen, den viele

erwarten? "Stiftungen sind ein mächtiges Werkzeug, um Vermögen zu schützen -

aber nur, wenn sie transparent geführt und rechtlich sauber aufgestellt sind",

erklärt Experte für Stiftungsrecht Sascha Drache.



"Fehler in der Verwaltung oder intransparente Strukturen können selbst große

Vermögen gefährden." In diesem Beitrag erklärt er, wie Stiftungen richtig

eingesetzt werden, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.





Der Fall Benko wirft Fragen aufDie Verhaftung des österreichischen Ex-Investors René Benko in einer Villa inInnsbruck markiert einen dramatischen Wendepunkt in einem der spektakulärstenWirtschaftskriminalfälle Europas. Der einstige Immobilienmogul, der einundurchsichtiges Firmengeflecht aus Holdings und Stiftungen aufbaute, sitzt nunin Untersuchungshaft, während seine Familienstiftungen "eingefroren" sind. DieStaatsanwaltschaften gleich mehrerer Länder ermitteln wegen Betrugs und Untreuein Millionenhöhe.Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Frage: Wie sicher ist Vermögen inStiftungen wirklich? Diese Frage stellen sich derzeit viele vermögende Personenangesichts der dramatischen Entwicklungen rund um den österreichischenEx-Milliardär. In der Tat zeigt der Fall Benko die Grenzen dessen, wasStiftungen leisten können - und die Risiken, die entstehen, wenn sie nicht nachden Regeln der Kunst geführt werden.Die Stiftungen von Rene BenkoDer Aufbau von Benkos Stiftungskonstrukt folgte zunächst einem klassischenMuster vermögender Unternehmer. Mit der Laura-Privatstiftung in Innsbruck,benannt nach seiner Tochter, und der Ingbe-Stiftung in Liechtenstein schuf erzwei Vehikel, die sein wachsendes Vermögen absichern sollten. In der Theorieeine sinnvolle Strategie - in der Praxis jedoch entwickelte sich daraus einkomplexes System von Verflechtungen, das nun die Behörden beschäftigt.Besonders auffällig ist die Rolle von Benkos Mutter. Bereits 2013, nach einerstrafrechtlichen Verurteilung ihres Sohnes, erhielt sie die Stifterrechte an derLaura-Stiftung. Die Ermittler vermuten heute, dass sie dabei nur als Strohfraufungierte, während Benko selbst der wahre wirtschaftliche Stifter gewesen seinsoll. In den Stiftungen wurden beträchtliche Vermögenswerte gebündelt: In der