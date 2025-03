Dax am Mittag deutlich im Plus - Rüstungs-Rausch nach Trump-Eklat

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montagmittag hat der Dax deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr notierte er mit rund 22.820 Punkten 1,2 Prozent im Plus.



An der Spitze der Kursliste waren die Papiere von Rheinmetall, Airbus und Daimler Truck zu finden, die Werte von Vonovia, Sartorius und Eon standen dagegen am Listenende.





