Dr. Sven Hildebrandt wechselt zu Bitpanda

Wien/Stuttgart (ots) - Dr. Sven Hildebrandt verstärkt ab dem 1. März 2025

Bitpanda Technology Solutions (https://www.bitpanda.com/de/tech) als Head of

DACH . Er wechselt von der Börse Stuttgart, wo er zuletzt als Executive Director

für Business Development & Strategic Partnerships tätig war.



Lukas Enzersdorfer-Konrad (https://www.linkedin.com/in/enzersdorfer/) , Deputy

CEO von Bitpanda , sagt: "Mit Sven gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten,

der die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets seit

Jahren aktiv mitgestaltet. In seiner neuen Rolle wird er als Ansprechpartner für

die DACH-Region fungieren und sicherstellen, dass Unternehmen unsere Lösungen

nahtlos in ihr Angebot integrieren können."







ergänzt: "Bitpanda verfügt nicht nur über ein objektiv überlegenes

Produktangebot im Marktvergleich, die Vision und Herangehensweise des Temas

passt auch zu meinen Wert- und Moralvorstellungen. Hier wurde keine

Legacy-Infrastruktur modernisiert, sondern von Grund auf das gebaut, was

wirklich funktioniert - und zwar nicht nur auf Powerpoint-Slides, sondern

bereits in der Anwendung beim Kunden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem

Team die Zukunft der Finanzbranche aktiv mitzugestalten."



