Buffett schlägt Alarm: Trumps Zölle könnten US-Wirtschaft ins Chaos stürzen!

In einem seltenen Interview mit CBS News warnte der 94-jährige CEO von Berkshire Hathaway vor den negativen wirtschaftlichen Folgen der Handelsmaßnahmen. "Mit Zöllen haben wir bereits viel Erfahrung gemacht. Sie sind bis zu einem gewissen Grad ein kriegerischer Akt", erklärte Buffett. Er betonte, dass Importzölle letztlich eine versteckte Steuer seien, die die Verbraucher tragen müssen: "Mit der Zeit werden sie zu einer Steuer auf Waren. Ich meine, die Zahnfee zahlt sie nicht!"

Trump hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass am Dienstag umfassende 25-prozentige Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada in Kraft treten werden. Zudem wird China mit zusätzlichen 10 Prozent Zöllen belegt. Peking hat daraufhin Gegenmaßnahmen angekündigt.