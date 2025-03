Xiaomi 15 Serie, Xiaomi HyperOS 2, AIoT und Elektrofahrzeuge (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Xiaomi, ein weltweit führendes Unternehmen für Technologie

und Innovation, stellt im Rahmen des Mobile World Congress 2025 in Barcelona

sein erweitertes intelligentes Ökosystem "Human x Car x Home" vor. Das System

setzt neue Maßstäbe in der geräteübergreifenden Integration und optimiert damit

die Interaktion durch nahtlose Konnektivität und intelligente Vernetzung.



"Für Xiaomi beginnt Innovation beim Menschen" , so Daniel Desjarlais, Director

of Communications für Xiaomi International. "Unsere Produktentwicklungen

orientieren sich maßgeblich an den Bedürfnissen unserer Nutzer*innen. Das

intelligente Ökosystem 'Human x Car x Home' steht beispielhaft für diese

Mission. Es verknüpft persönliche Geräte, Fahrzeuge und Wohnräume nahtlos

miteinander und setzt damit neue Standards im Bereich der vernetzten

Intelligenz. Auf dem MWC laden wir dazu ein, diese neue Art der konstanten

Vernetzung zu entdecken."





