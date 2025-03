DYMO® INTRODUCEERT DE NIEUWE LABELMANAGER EXECUTIVE 640 CB (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Atlanta (ots) - DYMO® (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dymo.nl%2F&data=05%7C02%7Ctobias.rumpp%40zenogroup.com%7Ce05d9e3ded1345dee36b08dd3c5825c8%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638733071764674799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ipLfZNUEh8PdxXGa2%2FNmKMiXEH7frMHDPZ79IUpDPRY%3D&reserved=0) , een toonaangevende leverancier vaninnovatieve labeling-oplossingen, kondigt met trots de lancering van de nieuweLabelManager Executive 640 CB (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dymo.nl%2Flabelmakers-printers%2Flabelmanager-labelmakers%2Fdymo-labelmanager-executive-640-cb-doos-qwy-toetsenbord%2FSAP_2197370.html&data=05%7C02%7Ctobias.rumpp%40zenogroup.com%7Ce05d9e3ded1345dee36b08dd3c5825c8%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638733071764689580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Uik%2FgNxhwbEFT2FGow5ljbqIp0BLngP5ba5w5%2F%2BBchE%3D&reserved=0) aan. De labeling-oplossing is ontworpen voor professionalsdie op zoek zijn naar een snelle, efficiënte en betrouwbare labeloplossing voorverschillende werkomgevingen, van kantoren tot de medische sector, met eensterke nadruk op gebruiksgemak. De LabelManager Executive 640 CB steltgebruikers in staat om etiketten sneller af te drukken, waardoor kostbare tijdwordt bespaard op labeltaken en de productiviteit in verschillende sectorenwordt verhoogd.Gebruiksvriendelijk ontwerp en veelzijdige connectiviteitIn de snelle werkomgeving van vandaag zijn organisatie en duidelijkheidcruciaal. De LabelManager Executive 640 CB voldoet met een compact ontwerp eneen oplaadbare lithium-ion batterij aan al deze behoeften waardoor het perfectis voor zowel kantoorgebruik als voor labelen onderweg. Hethoge-resolutiedisplay (240*320 pixels RGB, 143 ppi) zorgt voor duidelijke enleesbare labels terwijl het intuïtieve menu het maken en aanpassen van labelsvereenvoudigt.Het apparaat biedt meerdere connectiviteitsopties, waaronder Bluetooth® LowEnergy en USB-C voor naadloze integratie met iOS (https://apps.apple.com/de/app/dymo-connect/id1011393267&usg=AOvVaw2yqP3wuvzxPMcDAlctgYCZ) - en Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DYMO.Mobile&pcampaignid=web_share)-apparaten alsook computers zonder handmatige koppeling. Het ondersteunt deDYMO® LabelManager® Executive Connect app en de desktopsoftware (https://nam12.s