Leitindex klettert erstmals über 23.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag erstmals über 23.000 Punkte geklettert. Dabei baute er sein Jahresplus auf fast 16 Prozent aus. Zuletzt stand der deutsche Leitindex gut 2 Prozent im Plus bei 23.044 Punkten. Angeführt wird er vom Rüstungs-Highflyer Rheinmetall , dessen Aktien mit zweistelligem Zuwachs zwischenzeitlich fast 1.200 Euro kosteten. Kräftig Auftrieb gibt ihnen die Aussicht auf ein Sondervermögen für die Bundeswehr und steigende Verteidigungsausgaben europäischer Nato-Staaten.

Zudem waren Autowerte gefragt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel./ag/mis