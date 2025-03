DAS FUTTERHAUS startet Online-Shop (FOTO)

Elmshorn (ots) -



- Kunden können in der neuen digitalen Filiale unter futterhaus.de aus rund

5.000 Artikeln für Haustiere wählen

- Stationärer Fachhandel ist und bleibt zentrale Säule des Heimtierspezialisten

- Omnichannel-Strategie stärkt Marktposition



Zum Go-live des DAS FUTTERHAUS Online-Shops können Tierfreunde in Deutschland ab

sofort rund 5.000 Heimtierartikel nach Hause bestellen. Damit eröffnet das

Unternehmen den ersten zeit- und ortsunabhängigen DAS FUTTERHAUS-Markt.





Mit der neuen Online-Filiale treibt das familiengeführte Franchise-Unternehmenseinen Weg zum Omnichannel-Händler weiter voran. Als kundennahe Ergänzung dientdas kanalübergreifende Einkaufserlebnis gleichermaßen der Stärkung desstationären Kerngeschäfts sowie dem Ausbau der Markenbekanntheit, unter anderemauch mit Blick auf die weitere Expansion. Die stationären Märkte stehen auchzukünftig im Mittelpunkt. "Mit der Eröffnung unseres Online-Shops erweitern wirunsere traditionellen Kontaktpunkte und erfüllen den Wunsch unserer Kunden, auchin der digitalen Welt bei uns einkaufen zu können", so Kristof Eggerstedt,Geschäftsführer bei DAS FUTTERHAUS.Traditionelles Familienunternehmen und Omnichannel-HändlerDAS FUTTERHAUS gehört mit 442 Märkten in Deutschland und Österreich zu denbekanntesten und größten Handelsunternehmen für Tiernahrung und Tierbedarf.Bereits seit über 37 Jahren dreht sich im Franchiseunternehmen alles umHeimtiere."Unsere Kunden schätzen unsere große Produktauswahl, die Qualität und unsereExpertise als Fachhändler vor Ort in ganz Deutschland. Eine idealeVoraussetzung, um Omnichannel-Händler zu werden", erklärt Kristof Eggerstedt.Nach der Digitalisierung der Kundenkommunikation in den letzten zwei Jahren seider Online-Shop der nächste Schritt auf diesem Weg. "Ziel ist es, Kunden nochstärker an unsere Marke zu binden und ihre beim Wettbewerb generiertenOnlineumsätze zurückzuholen. Der Online-Shop ist für uns eine sinnvolleErgänzung. Bildlich sprechen wir immer von einem Anbau. Das Kerngeschäft unseresUnternehmens ist und bleibt der stationäre Handel. Diese Sicht entsprichtübrigens auch dem Gesamtmarkt. Auch in diesem wird lediglich ein Teil derUmsätze im digitalen Bereich erwirtschaftet. Der Löwenanteil der Umsätze imHeimtiermarkt wird auch zukünftig stationär generiert." In der Zoofachbranchewerden rund 80 Prozent des Umsatzes stationär erwirtschaftet.Flexible Shop-Struktur auf langfristiges Wachstum ausgelegtBei der Umsetzung des Online-Shops war die Hamburger Firma novomind maßgeblichbeteiligt. "Wir haben den Online-Shop auf der Kostenseite schlank gehalten undgleichzeitig so flexibel, dass wir weitere Funktionen online und stationärschnell integrieren können", sagt Kristof Eggerstedt. Auch beim Fullfillmentsetzt DAS FUTTERHAUS mit der Fiege-Gruppe, einem der größten LogistikanbieterEuropas, bewusst auf langjährige Erfahrung.Weitere Informationen unter http://www.futterhaus.deFragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: mailto:presse@futterhaus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/5982439OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG