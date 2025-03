American Tungsten gibt Marketingvereinbarung bekannt

Vancouver, British Columbia ‐‐ 3. März 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (das „Unternehmen“ oder „American Tungsten“) freut sich, gemäß den CSE-Richtlinien bekannt zu geben, dass es eine Marketingvereinbarung mit dem unabhängigen Unternehmen Emerging Markets Consulting, LLC („EMC“) abgeschlossen hat, um unter anderem Dienstleistungen im Bereich der Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit zu erbringen, einschließlich der Organisation und Bereitstellung elektronischer Medien, sowie der Erstellung von Unternehmensinformationen und die Verbreitung dieser Informationen per E-Mail und auf Messen. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen erhält EMC eine Barzahlung in Höhe von 275.000 USD für eine Laufzeit von drei Monaten.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Magnetitprojekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekt IMA Mine erworben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS: