Lukas Keller steigt bei Tietoevry Create zum Head of Market Germany auf

Frankfurt am Main (ots) - Der 56-Jährige soll mit Hilfe seiner umfassenden

IT-Erfahrung die Expansion von Tietoevry Create am deutschen Markt vorantreiben



Tietoevry Create (ehemals Infopulse) stärkt seinen deutschen Standort mit der

Ernennung von Lukas Keller (56) zum neuen Head of Market Germany. Keller bringt

umfassende IT-Erfahrung aus vorherigen Positionen bei Adobe, Microsoft und dem

größten nordeuropäischen Digital-Engineering-Provider Tietoevry mit - zuletzt

bei Tietoevry als Head of Business Development für die Region New Markets, die

alle Märkte außerhalb der USA und der nordischen Länder abdeckt.





