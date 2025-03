So verwandelst du Absagen im Vertrieb in Zusagen (FOTO)

Potsdam (ots) - Vertrieb ist heutzutage mehr als nur eine nette Zugabe - er ist

ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Ohne eine durchdachte

Vertriebsstrategie, die langfristiges Wachstum fördert, ist es nahezu unmöglich,

sich am Markt zu behaupten. Ein entscheidender Faktor in diesem Prozess ist der

Umgang mit Abweisungen. Doch gibt es eine Möglichkeit, eigentliche Absagen doch

noch in Zusagen zu verwandeln?



Verkaufsgespräche sind oft ein Balanceakt: Das Gespräch läuft gut, der Abschluss

scheint sicher - und dann kommt plötzlich die unerwartete Absage. Für viele

Verkäufer ist das ein harter Rückschlag, der die bis dahin aufgebaute Dynamik

und Aussicht auf einen positiven Abschluss jäh zerstört. Doch genau in diesem

Moment liegt zugleich auch die Chance, die Situation zu wenden und das Gespräch

zu retten. Es geht darum, die Absage nicht als endgültiges Nein zu verstehen,

sondern sie vielmehr als Gelegenheit für ein weiteres Gespräch zu nutzen. "Der

Umgang mit Abweisungen ist für viele Verkäufer eine echte Herausforderung",

berichtet Maximilian Karpf von FM Sales. "Häufig nehmen sie eine Ablehnung zu

persönlich - mit der Folge, dass sie den Dialog vorschnell abbrechen."







endgültiges Nein zu betrachten, sondern als Chance, den Dialog gezielt

weiterzuführen", erklärt Maximilian Karpf. "Entscheidend ist, emotionale Distanz

zu wahren, gezielt nach den Beweggründen der Ablehnung zu fragen und mögliche

Lösungen aufzuzeigen." Mit seinem Team von FM Sales unterstützt er Unternehmen

dabei, genau diese Fähigkeiten zu entwickeln. Durch langjährige Erfahrung im

Vertrieb sowie praxisnahe Schulungen vermittelt er bewährte Strategien, mit

denen Verkäufer auch in schwierigen Situationen souverän bleiben. In der

Zusammenarbeit mit zahlreichen Vertriebsorganisationen konnte FM Sales bereits

signifikante Fortschritte erzielen: Statt vorschnell abzubrechen, nutzen

Verkäufer Gespräche nun gezielt zur Einwandbehandlung - mit messbar höheren

Abschlussquoten und nachhaltigem Geschäftserfolg. Wie Verkäufer auch in

schwierigen Situationen im Vertrieb souverän agieren, hat Maximilian Karpf

anhand der folgenden vier Tipps zusammengefasst.



1. Geduldig bleiben



Im Vertrieb ist es nicht ungewöhnlich, dass Kunden ein Angebot ablehnen, selbst

wenn das Gespräch zuvor gut verlaufen ist. Doch anstatt sich von einer solchen

Absage entmutigen zu lassen, sollten Verkäufer die Situation nutzen, um ihre

Strategie zu überdenken. Eine klare und geduldige Erklärung des Angebots kann

den entscheidenden Unterschied ausmachen. Statt direkt in eine Verkaufstaktik zu





