AKTIEN IM FOKUS 2 Autowerte ziehen an - Aussicht auf mehr Zeit für EU-Vorgaben Die Hoffnung auf einen Aufschub von Klima-Vorgaben der Europäischen Union hat die Aktien aus der Autobranche am Montag beflügelt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Autobauern mehr Zeit …