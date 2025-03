General Atomics führt Softwareunternehmen Quadratix ein

Neues Technologienetzwerk optimiert Fortschritte in allen Bereichen

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / Access Newswire / 3. März 2025 / General Atomics gestaltet sein Softwareunternehmen für die Zukunft um und führt Bereiche aus verschiedenen Geschäftsfeldern in einem einzigen Technologienetz zusammen, das bereichsübergreifende Reaktionen und Informationsdominanz ermöglicht.

Das neue Unternehmen Quadratix bündelt das umfassende Software-Personal und die umfangreiche Suite von Systemen von GA unter einem einheitlichen Dach und führt die Lösungen zusammen für:

- Autonomie, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

- Luftgestützte Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung

- Bodengestützte fortschrittliche Sensorik

- Seegestützte Bedrohungserkennung

- Weltraumgestützte Einsätze und Satellitenbetrieb

- Cyber-Ausbeutung

- Vereinheitlichte Datenfusion und Visualisierung

Diese neue funktionsübergreifende Kooperation ist darauf ausgelegt, Interoperabilität zwischen sämtlichen GA-Produktlinien zu fördern und gestraffte Optionen für Kunden anzubieten, die sich die Breite und Tiefe des Know-hows von General Atomics zunutze machen wollen.

Als eines der weltweit größten Verteidigungsunternehmen in Privateigentum ist General Atomics seit Jahrzehnten eine disruptive Kraft im Bereich Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie und beschäftigt mehr als 1.000 Software-Ingenieure, Programmierer und andere Experten. Unser neues Unternehmen Quadratix führt die Software-Abteilungen verschiedener verbundener Geschäftsbereiche des Unternehmens zusammen, unter anderem Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI); Electromagnetic Systems Group (GA-EMS); Integrated Intelligence, Inc. (GA-III); und andere Betriebe von General Atomics.