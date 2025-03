Top 10 der innovativen Highlights von FiberHome

BARCELONA, Spanien, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem visionären Motto „Connecting the Bright Digital Future" wird FiberHome auf der Messe MWC 2025 in Barcelona, Spanien, die Grenzen der Innovation neu definieren. Besuchen Sie uns vom 3. bis 6. März, um unsere 10 bahnbrechenden Innovationen zu entdecken, welche die nächste Ära der digitalen Transformation prägen werden. Diese bahnbrechenden Fortschritte umfassen Ultra-Efficiency Infrastructure, AI-Driven Networks sowie Unleash Digital Value und zeigen die Führungsrolle von FiberHome bei Konnektivität sowie intelligenten Lösungen der nächsten Generation.

1. Synergie zwischen Optik und Informatik: Aufbau eines Flaggschiffs für optisches Netzwerk

Zeuge des branchenweit höchstdimensionalen flexiblen 8×12-Dienstplanungsnetzes, des revolutionären DC-optimierten optischen Schichtgeräts COTP-F und der führenden OTN P2MP-Lösung für den rein optischen Zugang.