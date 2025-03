Integral Metals treibt Exploration auf Woods Creek mit weiteren geochemikalischen und mineralogischen Analysen voran

Calgary, Alberta, 3. März 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) berichtet, dass das Unternehmen nach den vielversprechenden Ergebnissen der ersten Probencharge aus dem Projekt Woods Creek weitere geochemikalische und mineralogische Analysen durchführt.

Die ersten geochemikalischen Ergebnisse lieferten wertvolle Einblicke in das Seltene-Erden-Potenzial des Projekts Woods Creek in Montana. Angesichts dieser Ergebnisse hat Integral Metals beschlossen, mit der Analyse der restlichen 37 Proben, die im Sommer 2024 von Childs Geoscience gesammelt wurden, weiterzumachen. Diese zusätzlichen geochemikalischen Daten werden dazu beitragen, das Verständnis für das Gebiet zu verbessern und potenzielle angereicherte Zonen zu identifizieren, darunter auch das Vorhandensein von kritischen Metallen wie Gallium. Kürzliche Studien in der Region haben eine starke Verbindung zwischen Gallium und Mineralisierung mit Seltenen Erden gezeigt, was die Bedeutung von Woods Creek als potenzielle Quelle dieser Materialien verstärkt.

Außerdem werden drei zuvor identifizierte mineralisierte Proben einer mineralogischen QEMSCAN-Analyse unterzogen. Diese fortschrittliche Technik wird dabei helfen, die spezifischen Wirtsgesteine seltener Metalle in den Karbonatit- und damit verbundenen Lithologien zu bestimmen und wichtige Informationen für die laufende Exploration und Zielsetzung zu liefern.

„Die Ergebnisse aus der ersten Probencharge sind sehr vielversprechend, und wir möchten ein umfangreicheres Verständnis der geologischen Bedingungen auf Woods Creek erlangen“, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Durch die Kombination aus geochemikalischen und mineralogischen Untersuchungen werden wir das Potenzial für Seltene Erden und kritische Metalle im Projektgebiet besser einschätzen können.“

Integral Metals fokussiert sich weiterhin darauf, das Projekt Woods Creek durch systematische Exploration und datengetriebene Entscheidungsfindung voranzubringen. Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Neuigkeiten zu teilen, sobald die anstehenden Analyseergebnisse zur Verfügung stehen.