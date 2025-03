Nexe Innovations bestätigt eine vierte Lieferung an das in den USA ansässige Unternehmen EKOCUPS

Bei der Lieferung handelt es sich um eine Nachbestellung für sieben verschiedene SKUs, bisher wurden bereits 500.000 Pods ausgeliefert.

Windsor ON – 3. März 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine weitere Lieferung von sieben verschiedenen SKUs für EKOCUPS bekannt zu geben, im Rahmen unserer bereits angekündigten Partnerschaft mit EKOCUPS. Bis heute haben wir über 500.000 Pods an EKOCUPS geliefert. EKOCUPS (https://ekocups.com/) ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das seine Kaffeeprodukte online verkauft und über Amazon in großen Mengen verkauft.

Unserer Ansicht nach unterstreicht dieser Auftrag, dass unsere Einnahmen voraussichtlich wiederkehrend und dauerhaft sein werden, da wir weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Unsere Partner haben positives Feedback gegeben und ihre Kunden scheinen sich für den Umstieg auf umweltfreundliche Kaffeepads zu entscheiden. Wir glauben, dass die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE eine wettbewerbsfähige Alternative darstellen, die den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht wird.

„Wir freuen uns über die Zugkraft, die wir mit unseren Partnern gewinnen, und erwarten, dass sich dies im Laufe der Zeit noch verstärken wird“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE. „Parallel dazu arbeiten wir an Strategien, um Marktanteile in einem der größten Einzelportionsmärkte, den USA, zu gewinnen. Derzeit wird erwartet, dass der Einzelportionsmarkt in den USA fast doppelt so schnell wächst wie der gesamte Kaffeemarkt.(1) Wir gehen davon aus, dass wir mit unserer wettbewerbsfähigen Alternative, der NEXE BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepad, Marktanteile gewinnen werden."

Strategie für die USA

NEXE ist davon überzeugt, eine nachhaltige Lösung für die Kaffeeindustrie entwickelt zu haben, die den Komfort einer Einzelportionsoption ohne wesentlich höhere Umstellungskosten bietet. Da die USA eine Schlüsselregion sind, auf die sich NEXE konzentriert, haben wir aktiv an unserer US-Strategie gearbeitet, um an Zugkraft zu gewinnen und gleichzeitig potenzielle geopolitische und währungsbedingte Risiken zu managen. Das Unternehmen begann bereits vor den jüngsten Zollgesprächen mit der Gestaltung seines US-Ansatzes und positionierte sich so, dass es sich an die sich verändernden Bedingungen anpassen konnte. Wir prüfen verschiedene strategische Optionen, darunter die Lizenzierung unserer Technologie an einen US-Partner oder den Abschluss eines strategischen Joint Ventures mit einem Kaffeeunternehmen, das über Erfahrung auf dem Markt für Einzelportionen verfügt. Wir führen derzeit Gespräche und werden Sie über die Entwicklung unserer Pläne auf dem Laufenden halten.

