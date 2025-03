Widersprüchliche Preisentwicklung an den Zapfsäulen angesichts niedrigerer Rohölnotierungen (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diesel Rohstoff Beiträge: 228 Beiträge:

München (ots) - Tanken war im Februar etwas teurer als im Januar, obwohl dieKraftstoffpreise eigentlich hätten sinken müssen. Der zentrale Grund: Im Januarnotierte Öl der Sorte Brent durchgehend über 75 US-Dollar je Barrel, zum Teilsogar deutlich über der Marke von 80 US-Dollar. Im Februar lag der Ölpreisdagegen fast durchgehend mehrere Dollar niedriger als im Vormonat. Ganz andershingegen die Kraftstoffpreise, wie die aktuelle ADAC Auswertung vom Februarzeigt. Danach kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,753 Euro, daswaren 1,6 Cent mehr als im Vormonat. Auch Diesel verteuerte sich imMonatsvergleich, und zwar um 0,9 Cent von 1,678 Euro je Liter auf 1,687 Euro.Günstigster Tag zum Tanken war für beide Sorten der 27. Februar. Ein Liter SuperE10 kostete damals im Tagesmittel 1,739 Euro, ein Liter Diesel 1,673 Euro. Amteuersten war Super E10 im Februar und damit bis dato auch im gesamten Jahr mitdurchschnittlich 1,762 Euro am 11. Februar. Diesel war am 22. Februar mit 1,695Euro im abgelaufenen Monat am teuersten. Die Preisunterschiede zwischen denteuersten und den günstigsten Tagen des Monats sind noch einmal deutlichgeringer als im Januar: Bei Benzin betrug die Preisdifferenz im Februar 2,3Cent, bei Diesel 2,2 Cent. Im Vormonat hatte die Differenz immerhin noch 4,4(bei Super E10) und 6,5 Cent (bei Diesel) betragen.Der ADAC fordert die Mineralölkonzerne auf, angesichts der niedrigerenRohölnotierungen die Tankstellenpreise entsprechend anzupassen. Die gestiegenenSpritpreise sind auch deswegen kaum nachvollziehbar, da der Euro gegenüber demUS-Dollar fester notiert als vor allem noch in der ersten Januarhälfte.Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden aber stets undunabhängig vom Preisniveau einige Euro sparen - das zeigen regelmäßige ADACAuswertungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf. Zudem sollten sich dieVerbraucher vor der Fahrt an die Tankstelle informieren, wo Benzin und Dieselgerade am preiswertesten sind. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", dielaufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen inDeutschland anzeigt.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auchunter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5982564OTS: ADAC