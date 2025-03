Refined Energy Corp erhält Genehmigung für Arbeiten auf Dufferin

Vancouver, British Columbia, 3. März 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bestätigen zu können, dass das Umweltministerium der Provinz Saskatchewan die Genehmigung für die Arbeiten auf dem Projekt Dufferin erteilt hat. Der Schwerpunkt von Refined liegt auf der Weiterentwicklung von drei vorrangigen Zielgebieten mit Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“), wie in der Pressemeldung vom 7. Januar 2025 beschrieben. Für die Ziele mit höchster Priorität wird derzeit ein Bohrprogramm geplant.

Die drei geophysikalischen Zielgebiete grenzen an die Scherzone Virgin River. Das Zielgebiet mit höchster Priorität wird von zwei Leitern geprägt. Der eine ist ein ausgeprägter Leiter, der mit einem deutlichen magnetischen Übergang in Zusammenhang steht. Es wird angenommen, dass sich dieser Leiter von der Diskordanz am Kontakt mit dem Sandstein bis weit in das darunter liegende Grundgestein erstreckt. Der zweite Leiter erstreckt sich ebenfalls von der Diskordanz über eine geringere Distanz in das darunter liegende Grundgestein. Diese Ziele wurden noch nie anhand von Bohrungen erprobt, und die Tiefe der Sandsteindeckschicht über der Diskordanz wird mit weniger als 200 Metern als relativ gering eingeschätzt. Die Uranlagerstätten im Athabasca-Becken befinden sich häufig am oder unterhalb des Diskordanzkontakts zwischen dem darüber liegenden Sandstein und dem Grundgestein. Die beiden anderen Ziele zeichnen sich ebenfalls durch Leiter mit entsprechenden magnetischen Merkmalen aus.

Das Projekt Dufferin befindet sich in einem Gebiet, das als traditionelles Territorium der Birch Narrows Dene Nation und der Saskatchewan Métis Nation gilt. Eagle Plains und Refined werden sich nach besten Kräften bemühen, mit den örtlichen Communities in Kontakt zu treten, um eine effektive Kommunikation herzustellen und etwaige Bedenken hinsichtlich der Arbeitsprogramme zu zerstreuen.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: „Es stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, ein erstes Bohrprogramm für Refined im Athabasca-Becken durchzuführen, das für seine Geschichte der Exploration, Entdeckung und Erschließung von hochwertigen Uranminen bekannt ist. Das Projekt Dufferin befindet sich in der Nähe von in Nordost-Südwest-Richtung streichenden Verwerfungen, die bekanntermaßen eine Uranmineralisierung beherbergen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Entdeckung potenzieller hochgradiger Lagerstätten, die für das Athabasca-Becken charakteristisch sind.“

