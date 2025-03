DAX erstmals über 23.000 Punkten – Deutscher Leitindex auf All-Time-High!

Zudem sind im Handel am Montag die Autowerte gefragt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Auto-Herstellern nun mehr Zeit geben, die EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Die Aktie von Volkswagen legte damit um rund 5 Prozent zu. So auch die Anteilsscheine von Porsche.

Daimler Truck ging die Rallye mit. Die US-Bank JPMorgan hatte jüngst die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro gesetzt. Auch die Anteilsscheine von Daimler Truck kletterten am Monatgshandel um rund 5 Prozent.

Die Aktie von Airbus profitierte von einem starken Geschäftsverlauf. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 69,2 Milliarden Euro steigern und kündigte für das laufende Jahr weiteres Wachstum an. Die Aktie verzeichnete´am Monatag ebenfalls einen Anstieg von rund 5 Prozent.

Auch Sorgenkind Bayer konnte am Montag zulegen. Zudem haben Analysten der Schweizer Investmentbank UBS die Bayer-Aktie kürzlich mit "Neutral" bei einem Kursziel von 22 Euro bestätigt. Obwohl dieses Kursziel unter dem aktuellen Kurs liegt, könnte die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 am 5. März 2025 für zusätzliche Impulse sorgen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

