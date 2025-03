Supermicro erweitert US-Fertigungskapazität und Entwicklung branchenführender IT-Gesamtlösungen mit drittem Campus im Silicon Valley

Supermicro treibt Innovation, Arbeitsplatzschaffung und Wirtschaftswachstum in San Joses blühendem Technikmarkt (Thriving Tech Market) voran

SAN JOSE, Kalifornien, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage sowie 5G/Edge, treibt seine Expansion voran und kündigt Pläne für einen dritten Campus im Silicon Valley an. Das erste Gebäude wird über 300 000 Quadratmeter groß sein, jedoch der dritte Campus wird nach seiner Fertigstellung voraussichtlich fast 3 Millionen Quadratmeter umfassen. Mit der Unterstützung des Bürgermeisters stärkt diese Expansion die Position von Supermicro als Branchenführer, beschleunigt die Flüssigkühlung und Data Center Building Block Solutions für Rechenzentren sowie Kunden und schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze sowie Möglichkeiten für lokale Talente. Supermicro ist der führende IT-Hersteller mit Hauptsitz in den USA.