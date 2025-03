Airbus - Aktie im Rampenlicht - 03.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Airbus einen Gewinn von +10,82 % verbuchen.

Mit einer Performance von +5,96 % konnte die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,81 % geändert.

Donald Trump sorgt mal wieder für ordentlich Bewegung an den Märkten. Der Selenskyj-Eklat sorgt für steigende Rüstungsaktien und der Krypto-Eintrag bei Social Truth lässt Bitcoin & Co. ordentlich in die Höhe schießen!

Eine Kursrally der Rüstungswerte und starke Auto-Aktien haben den Dax am Rosenmontag erstmals über die runde Marke von 23.000 Punkten katapultiert. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex bis auf 23.183 Zähler. Zuletzt legte er noch 2,68 Prozent …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.