Saab kassiert Milliarden! Deutschland rüstet sich mit neuen Taurus-Raketen

Strategische Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie

Der Auftrag umfasst umfassende System-Upgrades sowie eine lebenslange Wartung für die deutsche Luftwaffe. Der Taurus KEPD 350 ist ein hochpräziser, weitreichender Marschflugkörper, der für den Einsatz gegen stark geschützte Ziele konzipiert wurde.

Mit diesem Großauftrag sichert sich Saab eine wichtige Position auf dem europäischen Verteidigungsmarkt. Die Nachfrage nach modernisierten Waffensystemen steigt, insbesondere angesichts der geopolitischen Unsicherheiten in Europa.

Saab-Aktie profitiert von Auftragsboom

Die Nachricht sorgte für starken Rückenwind an der Börse. Die Saab-Aktie legte in den letzten Wochen kräftig zu und war im Februar mit einem Plus von 32,9 Prozent der Top-Performer im OMXS30-Index. Aktuell (Montag, 15:30 Uhr) notiert die Aktie von Saab bei 31,57 Euro und damit 7 Prozent im Plus.

Die Investmentgesellschaft Morningstar reagierte prompt auf die neuesten Entwicklungen und stufte die Saab-Aktie auf "Kaufen" hoch. Das neue Kursziel liegt bei 33,32 Euro (371 SEK), deutlich über dem bisherigen Ziel von 23,53 Euro (262 SEK).

"Saab profitiert massiv von den gestiegenen Verteidigungsausgaben in Europa. Die Modernisierung bestehender Systeme ist eine kosteneffiziente Lösung für viele Staaten, was Saab eine stabile Auftragslage beschert", heißt es in der Analyse.

Ausblick: Weitere Aufträge in Sicht?

Die langfristige Zusammenarbeit mit Deutschland könnte Saab weitere Aufträge sichern, da viele europäische Streitkräfte derzeit ihre Luftwaffensysteme aufrüsten. Zudem könnte der schwedische Konzern von steigenden NATO-Investitionen in Verteidigungstechnologie profitieren.

Saab selbst sieht sich gut positioniert für zukünftige Projekte. "Dieser Auftrag bestätigt unser Know-how im Bereich der Präzisionswaffen und festigt unsere Rolle als strategischer Partner für die deutsche Luftwaffe", so ein Unternehmenssprecher.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

