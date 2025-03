3 Dividenden-Aktien, die Kanadas Warren Buffett für 269.877.000 USD gekauft hat

Warren Buffett zählt aufgrund seines Vermögens und Berkshire Hathaways hoher Marktkapitalisierung heute zu den bekanntesten Investoren. Sein Unternehmen investiert neben unterbewerteten Aktien und Anleihen auch vermehrt in Versicherungen, die einen großen Teil zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Warren Buffett erzielte so zwischen 1965 und 2024 eine Durchschnittsrendite von 19,9 Prozent und eine Performance von insgesamt 5.502.284 Prozent.

Ein Investor, der ihm seit 1985 folgt, ist Prem Watsa. Er wuchs in Hyderabad (Indien) auf, schloss in Kanada einen MBA ab, arbeitete für die Confederation-Life-Versicherung und gründete 1984 schließlich seine eigene Investmentfirma. 1985 übernahm er die Versicherung Markel Financial, die er später in Fairfax Financial umbenannte. Heute besteht die Holding ähnlich wie Berkshire Hathaway aus zahlreichen Versicherungs- und Unternehmensbeteiligungen.