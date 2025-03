Erdgaspreise steigen: Marktunsicherheit nach Spannungen zwischen USA und Ukraine

Während die Europäer versuchen, einen Krisenplan für die Ukraine vorzulegen und Selenskyj zurück an den Verhandlungstisch mit Trump zu bringen, sind Gashändler zunehmend unsicher über die Marktentwicklung in den kommenden Monaten. Europas Gasreserven liegen unter dem saisonalen Durchschnitt, und die Versorgung bleibt angespannt.

Die Terminkontrakte stiegen um bis zu 6,7 Prozent, nachdem sie den größten monatlichen Verlust seit einem Jahr verzeichnet hatten. Die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, einen Waffenstillstand zu erreichen, hatten Hoffnungen geweckt, dass ein Teil der verlorenen russischen Gaslieferungen nach Europa zurückkehren könnte. Diese Aussicht schwand jedoch nach einem gescheiterten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag.

"Die Unsicherheit ist groß nach dem jüngsten Schlagabtausch zwischen den USA und der Ukraine", schreiben die ING-Strategen Warren Patterson und Ewa Manthey in einer Mitteilung. "Es ist unklar, wo die USA nun stehen, was ein Friedensabkommen weniger wahrscheinlich erscheinen lässt als noch vor einer Woche."

Steigende Preise und Sorge vor neuer Energiekrise

Die europäischen Gaspreise erreichten Anfang Februar ein Zwei-Jahres-Hoch, was Bedenken über eine neue Energiekrise auslöste. Dies war auf eine Kombination aus kälterem Wetter, geringerer Windstromerzeugung und den Verlust russischer Gaslieferungen durch die Ukraine zu Beginn des Jahres 2025 zurückzuführen.

Obwohl sich der Rückgang der Gasspeicher zuletzt aufgrund milderer Temperaturen verlangsamt hat – was die Preise im Februar sinken ließ – bereitet sich der Markt auf eine mögliche Kältewelle später in diesem Monat vor. Einige Wetterprognosen deuten auf das Risiko einer plötzlichen stratosphärischen Erwärmung hin, die kalte Luft nach Nordeuropa bringen und den Gasverbrauch in die Höhe treiben könnte.

"Der Gasmarkt ist derzeit extrem ungewiss", sagte Irene Rummelhoff, Vizepräsidentin des größten europäischen Gaslieferanten Equinor ASA, am Montag in Warschau. "Die große Frage ist, was mit dem russischen Gas passiert", fügte sie hinzu und prognostizierte, dass die Preise vorerst "sehr volatil" bleiben würden.

Selbst im Falle eines Friedensabkommens würden zusätzliche Gaslieferungen aus Russland nicht sofort erfolgen und voraussichtlich auf etwa 35 Milliarden Kubikmeter in den nächsten zwei bis drei Jahren begrenzt bleiben, so Rummelhoff.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 4,152USD auf NYMEX GLOBEX (20. Februar 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,36 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Goldpreis nicht zu stoppen Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien Jetzt Report kostenlos herunterladen!