KONJUNKTUR vom 03.03.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Ukraine-Krise bringt Tempo in Sondierungen

TEMPE - Die US-Industrie ist im Februar etwas gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank im Februar um 0,6 Punkte auf 50,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 50,7 Punkte gerechnet.

BERLIN/MÜNCHEN - Das Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine setzt Union und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen über die Bildung einer Regierung unter Zeitdruck. Die für die weitere Ukraine-Hilfe so wichtigen Finanzfragen sollen nun sehr schnell geklärt werden - möglichst bis zum EU-Gipfel am Donnerstag. Für heute Abend und die kommenden beiden Tage sind daher weitere Gesprächsrunden geplant, notfalls bis in die Nacht.

Merz für gemeinsame Linie noch vor EU-Gipfel am Donnerstag

BERLIN - CDU-Chef Friedrich Merz setzt auf eine zügige Verständigung zwischen Union und SPD über eine Mobilisierung zusätzlicher Milliarden vor allem für die Verteidigung. "Die Dringlichkeit aus meiner Sicht ist groß", sagte Merz nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. "Wir sollten versuchen, das vor dem EU-Gipfel am Donnerstag zu vereinbaren." Er könne vorerst aber weder den Weg noch Zahlen nennen. "Das ist alles offen."

ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate sinkt weniger als erwartet

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar weniger als erwartet zurückgegangen. Die Verbraucherpreise legten um 2,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Rate noch bei 2,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Durchschnitt einen Rückgang auf 2,3 Prozent prognostiziert. Zuvor war die Inflationsrate vier Monate in Folge gestiegen.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung hellt sich stärker als erwartet auf

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Februar verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,6 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfrage mitteilte. Zunächst waren 47,3 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich ein



LONDON - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Februar eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 Punkte auf 46,9 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit 14 Monaten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl