O2 Telefónica setzt erstmalig Ericsson Cloud RAN in einem 5G-Standalone-Netz ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - o2 Telefónica hat ihr erstes Cloud-RAN-Netz mit

Ericsson-Technologie in Betrieb genommen. Das ist die erste Implementierung der

Ericsson-Technologie in ein 5G Standalone-Netz im Live-Betrieb weltweit. Ab

sofort funken die ersten von insgesamt acht Mobilfunkmasten im Raum Offenbach

mit der Technik des europäischen Netzausrüsters. Bei der

Cloud-RAN-Netzarchitektur werden einzelne Komponenten für das Antennennetz

(Radio Access Network, RAN) virtualisiert. Kundinnen und Kunden von o2

Telefónica steht in Offenbach schnelles 5G für die mobile Datennutzung zur

Verfügung. Gemeinsam mit Ericsson will o2 Telefónica die Entwicklung offener und

interoperabler Mobilfunknetze aktiv vorantreiben.



"Wir arbeiten an unserem Netz der Zukunft, das die Vorteile von Cloud-Lösungen,

Automatisierung und Virtualisierung vereint, um unseren Kundinnen und Kunden das

beste Erlebnis zu bieten. Ein Baustein dafür ist die Cloud-RAN-Technologie,

deren Marktreife wir gemeinsam mit Ericsson weiter vorantreiben wollen. Die

Trennung von Hard- und Software wird uns künftig mehr Flexibilität beim Betrieb

und Ausbau unseres Netzes ermöglichen. Neben schlankeren Netzarchitekturen

können wir Updates per Mausklick einspielen, so dass unsere Kundinnen und Kunden

sowie Unternehmen stets von den neuesten 5G-Funktionen profitieren", sagt Mallik

Rao, Chief Technology & Enterprise Officer von o2 Telefónica





