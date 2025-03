Pharma Deutschland fordert ausgewogene Maßnahmen für eine stabile GKV-Finanzierung

Berlin (ots) - Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann: Gesetzliche

Krankenkassen könnten durch Ausweitung der Selbstmedikation sparen.



Die Krankenkassen befinden sich in einer schwierigen finanziellen Situation.



Zu den Forderungen zur nachhaltigen Stabilisierung der Finanzlage des

GKV-Systems sagt Pharma Deutschlands Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann:

"Auch Pharma Deutschland unterstützt die Bestrebungen für eine stabile

GKV-Finanzierung und fordert eine klare Abgrenzung zwischen beitragsfinanzierten

Versicherungsleistungen und steuerfinanzierten, gesamtgesellschaftlichen

Aufgaben."





Pharma Deutschland setzt sich für eine nachhaltige und faire Stabilisierung derGKV-Finanzen ein. Dieses Ziel wird jedoch nur erreichbar, wenn die finanziellenLasten gerecht und ausgewogen auf alle Beteiligten verteilt werden. Einetragfähige Finanzierung der Sozialsysteme muss sich an deren jeweiligen Aufgabenorientieren. Pharma Deutschland kritisiert die Vorschläge desGKV-Spitzenverbandes, da sie einseitig bei der pharmazeutischen Industrieansetzen."Die vorgeschlagenen Kostendämpfungsmaßnahmen zeigen nur in eine Richtung, dennsie besagen, dass maßgeblich die pharmazeutische Industrie zur Schließung derFinanzlücken herangezogen werden soll. Der starke Fokus auf Steigerungen beiArzneimittelausgaben führt in die Irre." Denn der Anteil der Ausgaben fürArzneimittel an den Gesamtausgaben in der GKV ist seit Jahren stabil.Die vorgeschlagene Anhebung des Herstellerabschlags für Arzneimittel stelle, soBrakmann weiter, eine massive Belastung für Unternehmen der Pharmabranche dar,und das in einer ohnehin schon angespannten Versorgungslage. Zudem würde dierückwirkende Einführung des Erstattungsbetrags den schnellen Zugang zuinnovativen Arzneimitteln in Deutschland gefährden - für geringe Einsparungenbei gleichzeitig hohem bürokratischem Aufwand."Wir haben naheliegendere Effizienzen im GKV-System, die wir heben könnten. Auchbei Arzneimitteln: Eine von uns bereits mehrfach vorgeschlagene Maßnahme isteine Ausweitung der Selbstmedikation", führt Brakmann an. "Bereits heute spartstatistisch jeder Euro, der für Selbstmedikation ausgegeben wird, jeweils knapp14 Euro für die GKV ein."Mehr bewährte und sichere Wirkstoffe aus der Verschreibungspflicht zu entlassen,könnte dazu beitragen, das Defizit der Krankenkassen zu reduzieren undgleichzeitig die Autonomie der Patientinnen und Patienten zu stärken, ohne dieseüberbordend zu belasten.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband derPharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisiertenUnternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung inDeutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittelsowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen undPatienten bereit.