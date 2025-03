China verzeichnet den größten Finanzierungsdeal für Nutzfahrzeuge der letzten fünf Jahre

XUZHOU, China, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- XCMG AUTO, ein Tochterunternehmen von XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425), konnte erfolgreich strategische Investitionen von 30 Investoren sichern und insgesamt 6,444 Milliarden RMB beschaffen. Dies ist Chinas größter Finanzierungsvertrag im Nutzfahrzeugsektor in den letzten fünf Jahren.

XCMG verzeichnet rekordverdächtige Investitionen in Nutzfahrzeuge und sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 6,444 Milliarden RMB

Zu den Investoren dieser Runde gehören sowohl Interessenvertreter der Branche, die in der Lage sind, strategische Synergien zu fördern und die Interaktion zwischen vor- und nachgelagerten Lieferketten zu stärken, als auch Fonds und Unternehmen auf nationaler Ebene. Diese Finanzinvestoren bringen wertvolle Kapitalperspektiven ein, die kontinuierliche Verbesserungen im Lean Management von XCMG vorantreiben und die qualitativ hochwertige Entwicklung des Unternehmens unterstützen werden. Diese Investition zeigt das unerschütterliche Vertrauen des Kapitalmarkts in den Reform- und Entwicklungskurs von XCMG.

Mit dem zunehmenden Wettbewerb auf dem Nutzfahrzeugmarkt werden die Grenzen traditioneller Entwicklungsmodelle immer deutlicher. Diese Mixed-Ownership-Reform bedeutet nicht nur eine Kapitalzufuhr, sondern auch eine Integration von Ressourcen und die Freisetzung neuer Impulse. Die Reform wird die Zusammenarbeit in der gesamten Industriekette verbessern, die technologische Zusammenarbeit fördern und die Marktreichweite vergrößern, wodurch XCMG die Entwicklung neuer Energietechnologien, Vertriebsnetze und Kundendienstleistungen beschleunigen kann. Dieser kooperative Ansatz wird eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines geschlossenen Ökosystems für die neue Energieversorgungskette spielen und dem Wachstum des Sektors für neue Energien in China frischen Schwung verleihen. XCMG ist bestrebt, den umweltfreundlichen und intelligenten Wandel in der Nutzfahrzeugindustrie voranzutreiben.

In den letzten Jahren hat sich XCMG proaktiv an seiner Strategie der doppelten Kohlenstoffintensität orientiert. Die neue Produktpalette des Unternehmens im Bereich der Energie umfasst reine Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, darunter Straßenlogistik, Bauwesen, kommunale Abfallentsorgung und Bergbau. Das vielfältige Produktportfolio von XCMG ist branchenführend in Bezug auf die Abdeckung. Durch seine unbeirrbare globale Strategie wächst der internationale Einfluss von XCMG weiter. Das Unternehmen hat bereits die KD-Fabrikproduktion im Nahen Osten und in Afrika eingeführt und sich vom einfachen Exporthandel zur umfassenden Lokalisierung und Integration in diesen Regionen weiterentwickelt.

Allein im Jahr 2024 erreichte der Absatz von XCMGs Schwerlastkraftwagen mit alternativen Antrieben 14.400 Einheiten, womit das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den höchsten Gesamtabsatz und Marktanteil in der Branche erzielte. Dieser Meilenstein unterstreicht XCMGs bedeutenden Sprung nach vorn im Bereich der neuen Energien und schafft die Voraussetzungen für weitere Durchbrüche und Innovationen in den kommenden Jahren.

