Anaqua ernennt Justin P. Crotty zum CEO und Nachfolger von Bob Romeo

Boston / München (ots) - Anaqua (https://anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_sou

rce=wire&utm_campaign=2025LeadershipChange) , ein führender Anbieter von

Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management

geistigen Eigentums (IP), gab heute bekannt, dass Bob Romeo zum 1. April 2025 in

den Ruhestand treten wird. Seine Nachfolge als CEO übernimmt Justin P. Crotty.

Romeo, der seit zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens steht, wird sich

weiterhin als Investor und Mitglied im Führungskreis von Anaqua am fortwährenden

Wachstum des Unternehmens beteiligen.



Crotty kam 2016 als Chief Financial Officer zu Anaqua und wurde 2018 zum COO

ernannt, eine Position, die er derzeit innehat. Während seiner Amtszeit hat er

zentrale Bereiche wie das Hosting und den Betriebsablauf beaufsichtigt, und zehn

Akquisitionen geleitet sowie erfolgreich integriert, um Anaquas Wertversprechen

als integrierte Plattform für seine Kunden zu erfüllen. Zusätzlich zu seinen

operativen Verantwortungsgebieten wird er weiterhin im Führungskreis unter dem

neuen Eigentümer Nordic Capital mitwirken. Darüber hinaus engagiert sich Crotty

als Executive Sponsor für Kunden sowie potenzielle Interessenten und ist

Vorstandsmitglied beim Copyright Clearance Center, der größten Organisation für

freiwillige kollektive Rechte weltweit.







Oliver Wyman (https://www.oliverwyman.com/index.html) tätig und hat

Private-Equity- und Unternehmenskunden bei Wachstums- und M&A-Initiativen in den

Bereichen Software, Information und Dienstleistungen beraten. Crotty hatte

außerdem leitende Positionen in den Bereichen Private Equity, Investment Banking

und Unternehmensentwicklung inne, mit Arbeitsplätzen in den USA, Europa und

Asien.



Zu seiner Ernennung sagte Crotty: "Es ist eine Ehre, Anaqua gemeinsam mit

unserem unglaublichen Führungsteam, unseren Mitarbeitern und Kunden zu leiten.

Unter Bobs Führung ist Anaqua gediehen und wir freuen uns auf die nächste

Wachstumsphase mit unserem neuen Eigentümer Nordic Capital. Mit der

Unterstützung von Nordic Capital werden wir unsere technologiegetriebenen

Lösungen weiter verbessern, unsere globale Präsenz beschleunigen und operative

Exzellenz vorantreiben - alles zum bestmöglichen Vorteil unserer Kunden."



Bob Romeo kommentierte: "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Anaqua das letzte

Jahrzehnt über gedient zu haben. Anaqua ist ein herausragendes Unternehmen mit

den besten Kunden, den talentiertesten Mitarbeitern der Branche und einer

vielversprechenden Zukunft. Es war ein Privileg, fast zehn Jahre lang täglich

für das Unternehmen, sein Engagement





