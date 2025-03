Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Havila Kystruten AS

ISIN: NO0011045429



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.03.2025

Kursziel: 2,50 NOK

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Q4-Umsätze und EBITDA übertreffen die Erwartungen - positives Feedback aus Refinanzierungsgesprächen



Havila hat vergangene Woche gute Q4-Zahlen berichtet, die unsere und die Markterwartungen übertrafen. Die Ziele für 2025 wurden in Rahmen einer am Freitag abgehaltenen Telefonkonferenz bestätigt.



[Tabelle]



Der Umsatz im Q4 belief sich auf 402,6 Mio. NOK und übertraf sowohl unsere als auch die Markterwartungen. Dies ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Wetterbedingungen im Q4 recht widrig waren und Expeditionen behinderten. Dies spiegelt sich in einem niedrigeren durchschnittlichen Tagesumsatz pro Gast von 640 NOK im Q4 2024 im Vergleich zu 650 NOK im Q4 2023 wider. Wir vermuten, dass der Umsatz unter normalen Bedingungen leicht um 2-3 Millionen NOK höher hätten ausfallen können. Folglich waren die gute Auslastung von 78% sowie ein gestiegener durchschnittlicher Kabinenpreis (Q4/24 3.800 NOK vs. Q4/23 2.650 NOK) die Haupttreiber für die Verbesserung des Umsatzes in Q4.



Leider schlug der deutlich höhere als erwartete Umsatz im Q4 nicht vollständig auf das EBITDA durch, da die Personalkosten aufgrund der stabilen Auslastung in Q4 und Kostensteigerungen für LNG sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten entgegen wirkten. Insgesamt führte dies zu einem EBITDA von 50,2 Millionen NOK und einer entsprechenden EBITDA-Marge von 12,5%, die dennoch unsere sowie die Markterwartungen übertraf.

Aus der Präsentation zum Ergebniscalls erachten wir einige Aspekte für erwähnenswert, die sich positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2025 und darüber hinaus auswirken sollten. Erstens hat sich der Nationalitätenmix der Passagiere erheblich verändert, wobei der Anteil der deutschen Passagiere deutlich von über 50% im Jahr 2022 auf nun 29% im Jahr 2024 gesunken ist, während Regionen mit hoher Zahlungsbereitschaft wie Amerika und Asien-Pazifik im Aufwind sind.



[Abbildung]



Zweitens verzeichnet das Unternehmen einen Rückgang des durchschnittlichen Passagieralters auf nun 54 Jahre was ursächlich auf einen Anstiegs der Ticketverkäufe über das Internet um 8 Prozentpunkte auf 44% für 2024 zurückzuführen sein sollte und u.E. deutlich unter dem Durchschnittsalter der Passagiere des Wettbewerbers liegt. All diese Faktoren unterstützen in unseren Augen die Visiblität auf eine steigende Auslastung und höhere ACRs in der Zukunft.



Fazit: Insgesamt sind wir von der Entwicklung der Umsätze und des EBITDA im vierten Quartal positiv überrascht, obwohl der Anstieg der nicht-PAX-bezogenen Betriebskosten höher war als erwartet. Wir haben unsere Schätzungen angepasst, um diese Entwicklungen in unseren Prognosen widerzuspiegeln. In der Telefonkonferenz erwähnte das Management insgesamt positives Feedback aus den Refinanzierungsgesprächen, sowohl zur operativen Entwicklung des Unternehmens als auch zum wirtschaftlichen und ökologischen Profil der Schiffe. Folglich sind wir zuversichtlich, dass Havila sein Ziel erreichen wird, den Hauptteil seiner Schulden bis Ende des dritten Quartals zu refinanzieren, was ein wichtiger Katalysator für die Aktie sein sollte. Wir bekräftigen daher unsere Empfehlung und unser Kursziel von 2,50 NOK.

