Gipfel zum Wiederaufbau des Gazastreifens in Kairo

KAIRO/GAZA (dpa-AFX) - Arabische Staats- und Regierungschefs beraten am Dienstag über Pläne zum möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens. Mit dem Gipfeltreffen in Kairo will die ägyptische Regierung den umstrittenen Plänen von US-Präsident Donald Trump etwas entgegensetzen, die Palästinenser dauerhaft in arabische Länder "umzusiedeln". Neben Spitzenvertretern unter anderem aus Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Katar wird auch EU-Ratspräsident António Costa erwartet. Die Vereinten Nationen schätzen die Kosten für den Wiederaufbau des Gebiets, das wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas in Trümmern liegt, auf 53 Milliarden US-Dollar.

Bei Diskussionen über die Zukunft Gazas sind viele Fragen ungeklärt, etwa wer das Gebiet nach einem Kriegsende kontrollieren und sichern soll. Zudem steht die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf der Kippe, die Kämpfe könnten neu ausbrechen. Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober 2023 in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten.

Trump hatte vorgeschlagen, Gaza in eine "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln und die rund zwei Millionen Palästinenser nach Ägypten und Jordanien dauerhaft "umzusiedeln", woraufhin die UN vor einer "ethnischen Säuberung" warnten. Trumps Äußerungen hatten in der arabischen Welt und darüber hinaus Empörung ausgelöst./jot/DP/ngu