Deutsche Indizes boomen: DAX & Co. im Aufwind, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine starke Performance, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX führt die positive Entwicklung in Deutschland an und steht aktuell bei 23.154,07 Punkten, was einem Anstieg von 2,66% entspricht. Der MDAX folgt mit einem Plus von 2,47% und notiert bei 29.002,68 Punkten. Auch der SDAX zeigt eine positive Tendenz und liegt mit einem Zuwachs von 2,39% bei 15.213,06 Punkten. Der TecDAX verzeichnet ebenfalls Gewinne und steht bei 3.857,35 Punkten, was einem Anstieg von 1,99% entspricht. Im Gegensatz dazu erleben die US-amerikanischen Indizes einen leichten Rückgang. Der Dow Jones notiert aktuell bei 43.685,96 Punkten, was einem Minus von 0,34% entspricht. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls Verluste und steht bei 5.936,18 Punkten, was einem Rückgang von 0,31% entspricht. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine starke Aufwärtsbewegung, während die US-Märkte leichte Verluste hinnehmen müssen.Die DAX-Topwerte zeigen eine beeindruckende Performance, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 15,05%.Bayer folgt mit einem soliden Plus von 5,50%, während Hannover Rück mit 3,36% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die keine positiven Entwicklungen verzeichnen konnten. E.ON bleibt unverändert bei 0,00%, während Sartorius Vz. um 1,83% und Vonovia um 3,17% fallen.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem beeindruckenden Anstieg von 23,21% hervor. Scout24 und ThyssenKrupp folgen mit 7,90% und 7,18%, was ebenfalls auf eine starke Marktperformance hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen. Aroundtown verliert 3,08%, AIXTRON fällt um 3,66% und Deutsche Wohnen verzeichnet einen Rückgang von 3,69%.Im SDAX führt die RENK Group mit einem Anstieg von 17,17%. Salzgitter und Vossloh zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 7,20% und 7,01%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich. Medios sinkt um 1,31%, Verbio um 2,21% und PVA TePla um 2,30%.Im TecDAX ist HENSOLDT erneut der Spitzenreiter mit 23,21%. Bechtle und Elmos Semiconductor folgen mit 5,35% und 4,28%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Evotec verliert 0,37%, Sartorius Vz. fällt um 1,83% und AIXTRON um 3,66%.Im Dow Jones sind Amgen mit 1,04%, Travelers Companies mit 1,03% und Johnson & Johnson mit 1,00% die Topwerte, die moderate Zuwächse verzeichnen.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Caterpillar, das um 1,24% fällt, Amazon mit -1,86% und NVIDIA, das um 3,82% sinkt.Im S&P 500 zeigen Palantir mit 5,41%, Las Vegas Sands mit 4,79% und Viatris mit 4,33% eine positive Entwicklung.Die Flopwerte im S&P 500 sind durchweg negativ, mit Arista Networks, das um 3,46% fällt, Incyte mit -3,47% und Dell Technologies Registered (C) mit -3,48%.