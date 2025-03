Eutelsat: Was ist nach über 80 Prozent Plus noch möglich?

Was genau macht Eutelsat?

Rüstungsaktien waren zu Wochenbeginn schon gut unterwegs, aber die Aktie von Eutelsat Communications hat alle in den Schatten gestellt. Über 60 Prozent hat die Aktie zugelegt, deren Chart eher an die Wasserstoffwerte Plug Power oder Nel erinnert.

Eutelsat Communications ist eines der führenden Unternehmen in der Satellitenkommunikation mit Hauptsitz in Paris. Gegründet im Jahr 1977, betreibt das Unternehmen eine Flotte von geostationären und erdnahen Satelliten, die eine weltweite Abdeckung für TV-Sendungen, Breitbandinternet, Mobilfunkverbindungen und Regierungsdienste ermöglichen.

Mit der Übernahme von OneWeb hat Eutelsat sein Portfolio um eine Konstellation von Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn erweitert und treibt damit die Entwicklung hybrider Netzwerke voran, die terrestrische und satellitengestützte Kommunikation verbinden. Besonders im Fokus stehen 5G, nicht-terrestrische Netze (NTN) und Lösungen für entlegene Regionen.

Eutelsat bedient Kunden aus den Bereichen Rundfunk, Mobilkommunikation, Luft- und Seeverkehr sowie staatliche Einrichtungen. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse notiert und setzt verstärkt auf Innovationen im Bereich Satelliteninternet, um im Wettbewerb mit Akteuren wie SpaceX’s Starlink und Amazon’s Project Kuiper mitzuhalten.

Warum ist die Aktie so explodiert?

In den letzten Wochen kursierten Gerüchte, dass die USA der Ukraine mit der Abschaltung des Starlink-Internetdienstes drohen könnten, um Zugang zu kritischen Mineralressourcen zu erhalten. Laut einem Reuters-Bericht brachten US-Unterhändler in Gesprächen mit der ukrainischen Regierung die Möglichkeit zur Sprache, den von Elon Musks Unternehmen SpaceX betriebenen Starlink-Dienst einzustellen, falls keine Einigung über den Zugang zu Mineralien wie Graphit, Uran, Titan und Lithium erzielt werde.

Diese Mineralien sind für verschiedene Technologien, einschließlich der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, von entscheidender Bedeutung. Starlink ist für die Ukraine, insbesondere für militärische Operationen, ein essenzieller Bestandteil der Internetkonnektivität. Elon Musk dementierte jedoch diese Berichte und bezeichnete sie als "falsch".

Damit solche Drohungen, egal ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht, nicht gegenüber der EU umgesetzt werden können, stand die Aktie von Starlink Konkurrenten Eutelsat Communications zu Wochenbeginn im Fokus.

Woher kommt der große Optimismus?

Mitte vergangenen Jahres stand die Aktie von Eutelsat noch bei fast 5 Euro und brach dann bis auf rund einen Euro ein. Jetzt schöpfen die Anleger neue Hoffnung, die auf einer Nachricht basiert, die genau vor einer Woche veröffentlicht wurde, aber nur eine kurze Gegenbewegung im Abwärtstrend auslöste: Die Eutelsat Group hat gemeinsam mit Airbus und MediaTek einen bedeutenden Fortschritt in der 5G-Technologie für nicht-terrestrische Netze (NTN) erzielt.

Laut einer Mitteilung vom Montag wurde der erfolgreiche Test über die Eutelsat OneWeb-Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn durchgeführt, die von Airbus entwickelt wurden. Eutelsat betont, dass diese Tests die Einführung des 5G-NTN-Standards vorantreiben und die nahtlose Vernetzung zwischen Satelliten und terrestrischen Kommunikationssystemen ermöglichen sollen. Anleger und Experten gehen jetzt davon aus, dass die Nachfrage bei Eutelsat durch die Decke gehen könnte, um nicht vom Musk-Konzern Starlink abhängig zu sein.

"Dies spiegelt wahrscheinlich den Optimismus wider, dass die europäischen Regierungen und das Militär die Nachfrage nach OneWeb (als Ersatz für Starlink) erhöhen werden", bemerkte Antoine Lebourgeois, Analyst bei Bryan Garnier, und fügte hinzu, dass die Bewertung der Gruppe, die in einem Jahr rund 30% verloren hat, immer noch sehr niedrig ist.

"Der jüngste Informationsfluss über die Notwendigkeit, dass Europa aufrüsten und sich auf seine eigenen Ressourcen (einschließlich Satellitenkonnektivität) verlassen muss, bedeutet, dass die LEO-Konstellation von Eutelsat (OneWeb) in Zukunft extrem wichtig sein wird (einschließlich der Ukraine, die derzeit von Musks Starlink abhängig ist)", sagte Bernstein Analyst Aleksander Peterc.

Mein Tipp: Um festzustellen, dass die Aktie ihren Abwärtstrend verlassen hat und sich das Chartbild deutlich aufgehellt hat, müssen Anleger keine Chartanalysten sein. Die einzige Frage ist nur: Wie viel Potenzial bietet die Aktie noch?

Ich denke eine Menge. Die Aktie steht jetzt im Rampenlicht. Die ersten Tests sind erfolgreich verlaufen, jetzt dürfte es darum gehen, dass sich die Europäer ihre Kapazität bei Eutelsat sichern. Das bedeutet, dass wohl jeder neue Auftrag, der in Paris eingeht, der Aktie einen weiteren Schub verleiht.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: In meiner Sendung der wO Börsenlounge habe ich Montag-Mittag gesagt, ich würde der Aktie nicht hinterherhjagen und auf einen Rücksetzer warten. Da war die Aktie gerade einmal 18 Prozent im Plus. In der Spitze legte der Kurs über 70 Prozent zu. Da lag ich etwas daneben. Nach 70 Prozent würde ich normalerweise auch sagen, warten Sie auf einen Rücksetzer.

Aber die Aktie von Thyssenkrupp zeigt, dass in der aktuellen Phase zu langes Warten ordentlich Performance kostet. Der Kurs des MDAX-Konzerns hat sich innerhalb von 33 Handelstagen verdoppelt. Dieses Kunststück könnte Eutelsat in noch kürzerer Zeit wiederholen.

Daher sollten sich Anleger die Aktie heute ins Depot holen und sich vornehmen, die Aktie mindestens ein Jahr zu halten. Dann dürfte auch ein schon jetzt fälliger Rücksetzer ordentlich ausgebügelt sein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

