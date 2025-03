ATX legt leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag etwas höher geschlossen. Nach einer zwischenzeitlich stärkeren Erholung mit einem Tageshoch bei 4.212 Punkten büßte der ATX im späteren Verlauf spürbar an Dynamik ein. Zum Handelsschluss stand der Index mit 0,21 Prozent im Plus bei 4.156,69 Punkten. Für den ATX Prime ging es 0,37 Prozent auf 2.079,77 Zähler nach oben. Im europäischen Umfeld erreichten einige Indizes Rekordstände, angetrieben von einem Ansturm auf Rüstungsaktien.

Im Fokus standen die gestiegenen Spannungen zwischen den USA und der Ukraine, verdeutlicht durch den Eklat im Weißen Haus mit dem Abbruch des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend. Die Auswirkungen des Streits dürften auch in Wien von Bedeutung sein, denn in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine sehen Marktbeobachter einen wichtigen Treiber für die starke Entwicklung des ATX in den vergangenen Wochen.