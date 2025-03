Trump, der Wahrmacher - Manipulation an Wall Street jetzt ganz offen!

Donald Trump ist ein "Wahrmacher", er bringt die Dinge auf ihren Wesens-Kern: das gilt auch für die Wall Street, an der es schon immer Manipulation gab - aber nun passiert diese Manipulation ganz offen! Das passierte mit den Posts von Trump am Sonntag zur Kryptoreserve, bei der "The Donald" dann sogar vergessen hatte, Bitcoin und Ethereum mit zu manipulieren. Sein Sohn Eric Trump aber hat diese Manipulation faktisch offen eingestanden - und das kann teuer werden, weil Klagen nun wahrscheinlich sind. Heute extreme Volatilität an der Wall Street - während der Dax eine Art Crack-up-Boom zeigt in der Hoffnung auf einen Ukraine-Frieden bzw. eine gigantische Aufrüstung..



Hinweise aus Video:

1. Trump: Heute letzte Chance, Zölle gegen Kanada, Mexiko und China zu stoppen

2. Fugmann´s Trading Woche:

