dynaCERT: Mit Vollgas Richtung Expansion - Gelingt nun der Durchbruch?

Über dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) haben wir in der Vergangenheit bereits öfters berichtet. Derzeit bietet sich hier eine zeitkritische Einstiegschance die von den aussichtsreichen News der letzten Monate und dem positiven Ausblick untermauert wird.

Finanzierung und Wachstum (21. Februar 2025):

dynaCERT hat im Rahmen einer Privatplatzierung 5 Mio. CAD (kanad. Dollar) eingenommen. Mit diesen frischen Mitteln soll die Expansion beschleunigt werden. Konkret sollen der weltweite Vertrieb der HydraGEN Technologie vorangetrieben und das operative Geschäft gestärkt werden.



Technologische Erfolge bei der Rallye Dakar (7. Januar 2025):

Die HydraGEN-Technologie kam erneut im Truck-Wettbewerb der Rallye Dakar 2025 zum Einsatz. Nach einem erfolgreichen Einsatz im Vorjahr bestätigt diese Meldung den praktischen Nutzen und die Leistungsfähigkeit der Technologie auch unter sehr extremen und widrigen Bedingungen.

Erweiterung des Advisory Boards und strategische Partnerschaften (6. Januar 2025):

dynaCERT hat Seth Baruch in sein Advisory Board berufen und arbeitet mit Carbonomics zusammen, um die Implementierung von Verra-Projekten zur Generierung von Emissionsgutschriften voranzutreiben. Dies unterstreicht den strategischen Fokus des Unternehmens, nachhaltige Lösungen zur CO2-Reduktion weiter auszubauen und in den globalen Emissionsmarkt einzusteigen.



Diese Meldungen zeigen, dass dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) sowohl auf finanzieller als auch auf technologischer Seite wichtige Schritte unternimmt, um seine Führungsposition in der nachhaltigen Emissionsreduktion auszubauen und international weiter zu wachsen.



Ganz aktuell in der letzten Woche präsentierte sich das Unternehmen auf dem 14. IIF (International Investors Forum). President und Director Bernd Küper gab interessente Ein- und Ausblicke vor einem interessierten und internationalen Publikum bestehend aus Analysten, institutionellen Anlegern und Privatinvestoren.

dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Reduktion von CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Kraftstoffeinsparung spezialisiert hat.





Bedenken Sie: dynaCERT erfindet das Rad nicht neu, sondern hilft bestehende Technologie durch den cleveren Einsatz von Wasserstoff und Sauerstoff effektiver und vor allem umweltfreundlicher zu nutzen.

Im Kern steht die patentierte HydraGEN -Technologie, die Wasserstoff und Sauerstoff on demand und eigenständig durch ein einzigartiges Elektrolysesystem erzeugt. Das erzeugte H2 und O2 wird in Verbrennungsmotoren (beispielsweise in Nutzfahrzeugen, Generatoren und Industrieanlagen) eingesetzt, um die Verbrennung zu optimieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Emissionen zu reduzieren. Ergänzt wird das Angebot durch die firmeneigene HydraLytica-Telematik, die zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs dient und eine Übersicht über die Schadstoff-Reduzierung gibt.

Auch der Nutzer selbst kann mittels der eigenen App die Kraftstoffeinsparung und die Reduzierung der Emissionen verfolgen.

Das Unternehmen etabliert sich zunehmend als Schlüsselfigur in der globalen Wasserstoffbranche. Strategische Finanzierungsmaßnahmen (wie die letzte Kapitalerhöhung über 5 Mio. CAD) und internationale Partnerschaften (etwa der Einsatz der Technologie bei der Rallye Dakar 2024 und 2025) sowie Kooperationen im Bereich Emissionsgutschriften mit Verra, und die Verstärkungen des Management-Teams unterstreichen das Bestreben, die Marktpräsenz weltweit auszubauen. Zudem profitiert dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) von den wachsenden ESG-Anforderungen und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen, was die langfristigen Wachstumsaussichten unterstützt.

Wie funktioniert die Technologie von dynaCERT?

Einfach gesagt: Durch die Zugabe von destilliertem Wasser (welches in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird) in die Luftzufuhr des Verbrennungsmotors wird der Kraftstoff besser verbrannt, der Kohlenstoffdioxid- (CO2) wie auch der Stickoxid-Ausstoß (NOx) reduziert und die Feinstaubbelastung sinkt. Mit dem verbesserten Verbrennungseffekt wird entsprechend weniger Dieselkraftstoff verbraucht. Genau diese Tatsache macht die Technologie von dynaCERT so interessant.

Das Ziel ist es dabei, die bereits weit verbreitete Dieseltechnologie durch Nachrüstungen effizienter in der Verbrennung zu machen. Allein durch den Einsatz der HydraGEN Produkte kann bei den getesteten Motoren der Dieselverbrauch um mindestens 5% und dementsprechend auch der CO2 Ausstoß reduziert werden. Als Faustregel gilt: Ein Liter Einsparung beim Dieselkrafstoff entspricht rund 2,64 Kilogramm CO2 Einsparung.

Bislang wird die Technologie vor allem bei Diesel LKWs in Kanada und bei Diesel Generatoren in Bergbauminen eingesetzt. Doch auch andere Einsatzgebiete wie Schiffe, Lokomotiven und Schulbusse sind in Zukunft denkbar.

Einige Impressionen aus dem Praxiseinsatz von HydraGEN in der realen Welt

Für große Speditionen und Logistiker lohnt sich der Einsatz von dynaCERTs Technologie je nach Kilometerleistung bereits nach 7 bis 12 Monaten. Soll heißen, ab dann zahlt sich die Einsparung des Kraftstoffes in barer Münze aus. Auch für die Bergbaubranche generell ist die Technologie äußerst interessant. Nach der einmaligen Anschaffung werden damit die Produktionskosten auf lange Sicht gesenkt, da weniger Kraftstoff verbraucht wird, und auch die Ölwechselintervalle des Motors nachweislich verlängert werden konnten.

Abschließend kann man festhalten, dass die dynaCERT Aktie aufgrund mehrerer Faktoren langfristig Chancen bietet. Auch ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Notierung derzeit auf ein günstiges Niveau zurückgekommen ist.

Innovative Technologie: Die HydraGEN Technologie zeigt nachweislich, dass sie den Kraftstoffverbrauch senken und Emissionen reduzieren kann

Wachsende Nachfrage: Die weltweiten ESG-Trends und das steigende Interesse an nachhaltigen Lösungen schaffen einen großen Markt für die Produkte des Unternehmens

Globale Expansion: Strategische Partnerschaften, die Verstärkung des Management-Teams und Finanzierungsrunden stärken die internationale Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit im wachsenden Wasserstoffsektor (man hält 15% an Cipher Neutron)

Zu Redaktionsschluss notierte die Aktie von dynaCERT bei 0,16 CAD was umgerechnet ca 0,107 EUR entsprechen.



