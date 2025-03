MBZUAI stellt ein erstes Bachelor-Programm in künstlicher Intelligenz vor, das zukünftige Führungskräfte im KI-Bereich hervorbringen soll

Abu Dhabi, VAE / Access Newswire / 3. März 2025 / Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) revolutioniert die KI-Bildungslandschaft mit dem Start ihres ersten Bachelor-Programms. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Lehrplänen verbindet dieses Bachelor of Science-Programm in künstlicher Intelligenz grundlegende KI-Expertise mit Leadership, Unternehmertum, Branchenerfahrung und realen Auswirkungen.