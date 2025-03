Bitcoin rutscht unter 90.000 US-Dollar - 'Kursanstieg am Sonntag war Strohfeuer' Der Bitcoin hat am Montag einen großen Teil seiner am Sonntag erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Die größte und bekannteste Digitalwährung notierte auf der Handelsplattform Bitstamp bei fast 86.000 US-Dollar und damit nur etwas über dem Wert kurz …